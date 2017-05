Hartnäckige graue Flecken Schon wieder gibt es Geld für das schnelle Internet. Dieses Mal allerdings nur für eine Studie.

© Anne Hübschmann

Schnelles Internet ist für manche Teile des Gemeindegebietes von Stolpen ein Traum. Der aktuelle Breitbandatlas des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge zeigt noch dunkelgraue Flecken. Davon gibt es eine ganze Menge, zum Beispiel in Rennersdorf-Neudörfel. Dort verfügen nicht einmal zehn Prozent aller Haushalte über 50 Mbit/s pro Leitung. Ähnlich ist es in Helmsdorf sowie in Teilen von Langenwolmsdorf. Hier geht es vor allem im Oberdorf im weltweiten Netz noch sehr langsam voran. Und sogar in der Stadt Stolpen selbst, wie zum Beispiel in der Altstadt. Nicht viel besser ist es um den Ortsteil Heeselicht bestellt, wo Ende Oktober 2013 der erste Breitbandausbau von der Deutschen Telekom gestartet war.

Eigentlich sollten diese grauen Flecken bereits seit 2014 der Vergangenheit angehören. Damals wurde der Breitbandausbau in Stolpen schon einmal offiziell abgeschlossen. Viel Aufwand wurde betrieben. Und der Freistaat hat sich das auch eine Menge kosten lassen. Allein beim Breitbandausbau für Stolpen wurden im Jahre 2014 gut 493 000 Euro unter die Erde gebracht. 444 000 Euro gab es als Fördermittel dazu. Fast 900 Haushalte und Unternehmen in den Ortsteilen Langenwolmsdorf, Helmsdorf, Heeselicht und Lauterbach haben von dieser Modernisierung der Telekommunikationsinfrastruktur profitiert. Um die Stolpener Ortsteile besser mit schnellen Internetanschlüssen versorgen zu können, hatte die Deutsche Telekom fast 19 Kilometer Glasfaser-Leitungen verlegen und neun Schaltverzweiger, die die neue Technik enthalten, errichten lassen. Doch eben jener Breitbandatlas des Landkreises zeigt die Schwachstellen auf. Problematisch wie in vielen ländlichen Gemeinden ist die große Flächenausdehnung. Und die Glasfaserkabel reichten damals eben nicht bis in alle Haushalte. Übrig blieben deshalb auch viele graue Flecken. Und inzwischen gibt der Freistaat wieder Geld für das schnelle Internet aus. Dieses Mal allerdings nur für eine Studie. Wie hoch dann der Eigenanteil für den eigentlichen Ausbau wird, sorgte schon im Vorfeld für Diskussionen. Stolpens Bürgermeister Uwe Steglich (FDP) rechnet mit etwa 300 000 Euro. Dass zu finanzieren sei möglicherweise schwierig. Ob es dafür ebenfalls wieder großzügig Fördermittel geben wird, ist ebenfalls noch unklar. Stolpens Bürgermeister ärgert sich darüber, dass der ländliche Bereich von dem derzeit groß angelegten Breitbandausbau in Städten wie Pirna und Freital nicht profitiere. In den größeren Städten müssen die Kommunen kein Geld dazugeben. Doch noch hat Stolpens Kämmerer etwas Zeit zum Überlegen, woher nun der Eigenanteil für den Ausbau kommen soll. Denn vorerst geht es nur um eine zweite Breitbandanalyse. Für die hatte sich Stolpen entschieden, nachdem eine kreisweite Bestandsanalyse nicht zustande gekommen ist. Die Studie wird gefördert. Stolpen hatte einen entsprechenden Antrag gestellt. Inzwischen liegt der Fördermittelbescheid in Höhe von 50 000 Euro vor. Damit sind die Kosten zu 100 Prozent gedeckt. Die Umsetzung wird dauern. Bewilligt wurde das Geld für den Zeitraum vom 31. März bis zum 30. August 2018. Darüber informiert Bürgermeister Steglich. Die Studie selbst soll dann ganz detailliert Aufschluss darüber geben, wo noch Nachbesserungen notwendig und möglich sind.

zur Startseite