Hartmannsdorf-Reichenau marschiert weiter Die Gemeinde und die Stadt Frauenstein akzeptieren die Fusionsabsage nicht. Sie ziehen nun erneut vors Gericht.

Der Gemeinderat von Hartmannsdorf-Reichenau forciert weiter die Fusionspläne mit Frauenstein. © E. Kamprath

Sie kämpfen weiter: Die Gemeinde Hartmannsdorf-Reichenau und die Stadt Frauenstein geben sich nicht mit dem Urteil des Verwaltungsgerichts Chemnitz zufrieden. Das Gericht hatte ihren Fusionsplänen Anfang September eine Absage erteilt. Die Nachbarkommunen hoffen jedoch weiter auf die Gemeinde-Ehe. Sie wollen, dass der Fall vor dem sächsischen Oberverwaltungsgericht in Bautzen neu verhandelt wird. Das wurde am Montagabend zwischen den Gemeinderäten Hartmannsdorf-Reichenaus und den Stadträten von Frauenstein nicht öffentlich vereinbart. „Wir wollen den Antrag auf Zulassung einer Berufung gegen das Chemnitzer Urteil stellen“, bestätigt Reinhard Pitsch, Bürgermeister von Hartmannsdorf-Reichenau (parteilos) auf Anfrage der SZ. Beim Votum am Montagabend habe es keine Gegenstimme und zwei Enthaltungen gegeben.

„Wir wollen Gerechtigkeit“, sagt Pitsch. „Wir wollen den Bürgern gegenübertreten und sagen können, wir haben alles versucht.“ Er sei noch immer optimistisch gestimmt, dass die Argumente für eine Fusion doch ziehen könnten. Bisher hatten beide Kommunen keinen Erfolg damit. Das Thema zieht sich schon lange hin. Bei dem ersten Bürgerentscheid vor 15 Jahren fand sich noch keine Mehrheit für den Fusionsvorschlag des Gemeinderats. 2012 gab es jedoch ein anderes Votum. Zwei Drittel der Einwohner sprachen sich damals für die Ehe mit der Nachbarstadt aus. An diesem Votum hatten sich 80,8 Prozent der Stimmberechtigten beteiligt. Der Freistaat verweigerte aber die Genehmigung.

„Wir wollen keinen Präzedenzfall schaffen“, hatte Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) 2012, schon vor dem Entscheid, bei einem Gespräch mit der Freien Presse betont. „Wenn eine wohlhabende Gemeinde in den Nachbarkreis wechselt, kann das für den alten Kreis dramatische finanzielle Folgen haben. Deshalb genehmigen wir solche Lösungen nur dort, wo sie zwingend notwendig sind.“ Für eine etwaige Fusion zwischen Frauenstein mit seinen rund 2 900 Einwohnern und Hartmannsdorf-Reichenau mit seinen fast 1 100 Einwohnern bedeutete dies ein „klares Nein“. Pitsch kann das nicht nachvollziehen: „Wir sind doch alles andere als eine wohlhabende Gemeinde“, wundert er sich noch heute. „Es sind sicher politische Gründe, die gegen die Fusion sprechen.“

Bereits vor mehr als 20 Jahren hatte er gesagt, was für die Fusion spricht – und im Prinzip habe sich daran nichts geändert: „Frauenstein ist ein Zentrum, zu dem Hartmannsdorfer und Reichenauer viele Bindungen haben. Sie gehen hier zum Arzt, zur Apotheke, zur Bank oder einkaufen.“

Allerdings gab es auch in der Gemeinde Gegenwind. Unterschriften wurden gegen die Ehepläne gesammelt. Pitsch selbst erhielt Ende 2012 sogar Drohbriefe von Fusionsgegnern. Dann folgte im Mai 2013 ein konkreter Vertrag für die Liebesheirat.

Da stellte sich aber der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge quer. Nahezu 100 000 Euro waren dem Kreistag ein guter Grund, Nein zu sagen: So viel Geld würde dem Landkreis pro Jahr an Zuschüssen fehlen, wenn es zu der Fusion und zum Kreiswechsel von Hartmannsdorf-Reichenau nach Mittelsachsen käme, hieß es damals.

Schließlich hat die Landesdirektion Ende 2012 die Fusion nicht genehmigt. Die entscheidende Hürde sei, dass es zum Kreiswechsel käme. Die Fusionwilligen legten Widerspruch ein. Der hatte keinen Erfolg, woraufhin die beiden Kommunen klagten. Das Verwaltungsgericht erteilte der Fusion nach langem Hin und Her eine Absage. Und nun muss das Oberverwaltungsgericht in Bautzen entscheiden.

