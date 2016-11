Hartmannsdorf baut Kita aus Immer mehr Krippenkinder werden in anderen Gemeinden betreut. Die Erweiterung hat aber noch weitere Gründe.

zurück Bild 1 von 2 weiter Leiterin Sylvia Kietzmann hält Pläne in den Händen, die die neuen Grundrisse zeigen (gr. Bild). Der Gruppenraum, in dem sie steht, wird neu gestaltet. © Egbert Kamprath Leiterin Sylvia Kietzmann hält Pläne in den Händen, die die neuen Grundrisse zeigen (gr. Bild). Der Gruppenraum, in dem sie steht, wird neu gestaltet.

Die Hartmannsdorfer Kita wird umgebaut.

Der Gedanke reift schon seit geraumer Zeit. In der Hartmannsdorfer Kita Wiesenwichtel sollen bald auch unter einjährige Mädchen und Jungen betreut werden können. „Bisher ist das bei uns nicht möglich“, sagt Kita-Leiterin Sylvia Kietzmann. „Es gab immer mal wieder Anfragen von Eltern, die früher wieder arbeiten gehen wollten, aber deren Kind noch nicht ein Jahr gewesen ist.“ Den Eltern würde dann abgesagt. Sie lassen dann ihre Kinder wiederum in anderen Einrichtungen betreuen – außerhalb der Gemeinde, in Frauenstein, Hermsdorf etwa, oder bei Tagesmüttern. Für die kleine Einrichtung mit bislang 23 Betreuungsplätzen sind das keine guten Aussichten. „Die Kinder bleiben dann meist in den anderen Kitas, wenn sie aus dem Krippenalter heraus, also über drei Jahre alt sind“, sagt Kietzmann. Ihr Team mit vier Erzieherinnen und einer Köchin und sie wollen das ändern – möglichst bald.

Die Gemeinderäte von Hartmannsdorf-Reichenau sehen das ähnlich. Sie wollen möglichst viele Kinder in der Gemeinde halten und künftig als Wohnort attraktiver sein für junge Eltern. Daher soll die Kita möglichst noch 2017 ausgebaut werden. Die Einrichtung ist in einem dreigeschossigen Haus in der Röthenbacher Straße untergebracht. Dach- und Erdgeschoss werden zur Kinderbetreuung genutzt, in der ersten Etage befinden sich Wohnungen. Die geplanten Arbeiten würden nun bei laufendem Betrieb durchgeführt werden. Der Hort ist bereits vorsorglich in die Grundschule Hermsdorf verlagert worden.

Nun sollen 13 Plätze entstehen. Geplant ist deshalb, dass der Raum im Erdgeschoss, in dem jetzt die über Dreijährigen spielen, durch eine Wand geteilt wird. Der eine Teil wird somit künftig die Garderobe für die älteren Kinder sein. Im anderen Teil entsteht ein Schlafraum für Krippenkinder, der für unter Einjährige genutzt werden darf. Auch das Bad wird etwas verändert. Das Krippenzimmer gegenüber bleibt indes bestehen. Dafür sind im Dachgeschoss Bauarbeiten angedacht. Im großen Schlaf-, Spiel- und Aufenthaltsraum unterm Dach werden bald alle über Dreijährigen betreut. Das Bad dort ist zu klein. Es wird umgebaut. Während der Arbeiten im Dachgeschoss sollen die Kinder unten betreut werden. Wenn dann dort später der Umbau beginnt, wechseln die Kinder nach oben. „Wir werden das aushalten, es werden sich Lösungen finden“, versichert die Leiterin.

Nach dem Umbau können zwölf statt acht Kinder in der Kita betreut werden, insgesamt gibt es dann 36 Plätze. „Es wäre schön, wenn wir die vollbekommen“, hofft Bürgermeister Reinhard Pirsch (parteilos). Noch wäre das aber nicht der Fall. Der nun geplante Umbau hängt jedoch auch mit dem Kita-Bedarfsplan zusammen, den die zuständige Verwaltung in Klingenberg erstellt hat. Hartmannsdorf-Reichenau kann mit dem Ausbau auf künftigen Herausforderungen reagieren. „Es gibt einen Anstieg bei den Geburten“, sagt Gisa Haase. Sie ist in der Verwaltungsgemeinschaft zuständig für Kinder, Jugend und Schule. „In den Jahren seit 2011 ist die Zahl im Schnitt zweistellig“, erklärt Gisa Haase.

Die Planzahlen, die vor allem auf Erfahrungswerten basieren und sich an den Schuljahren orientieren, gehen für 2017/18 von 15 Geburten aus. „Es ist anzunehmen, dass sich der Bedarf an Kitaplätzen in den nächsten Jahren weiter erhöht“, so Haase. 2019/20 könnten 51 Kinder in Hartmannsdorf-Reichenau einen Betreuungsanspruch haben. Die nun kalkulierte Zahl von 36 Plätzen müsste reichen, weil weiter Kinder in Kitas und bei Tagesmüttern in anderen Gemeinden betreut würden. Die Fremdbetreuung – 2015 waren es fünf, dieses Jahr elf Kinder – kostet die Gemeinde schon jetzt Geld: 572 Euro pro Kind und Monat. Der Gemeinderat hat so grünes Licht für den Umbau gegeben, der aber wegen der neuen Bedarfsplanzahlen fast ein Drittel teurer wird, also wohl 129 000 Euro kostet. Davon werden 103 000 Euro gefördert. Die Gemeinde muss 26 500 Euro stemmen. Der ebenso vorab im Gemeinderat diskutierte Vorschlag, die Kita in der alten Schule unterzubringen, ist vom Tisch. In der alten Schule hätte man genug Platz und man müsste nicht immer wieder bauen, wenn der Bedarf steige, monieren Kritiker. Laut Pitsch wäre eine dann nötige Sanierung der alten Schule aber viel zu teuer. 500 000 Euro würden dafür nicht reichen, hieß es zu dem Thema im Gemeinderat.

