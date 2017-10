Hartmann und Hauptmann pausieren

Niklas Hauptmann (li.) und Marco Hartmann. © Robert Michael

Bei der Vorbereitung auf das Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg haben Dynamo Dresdens Kapitän Marco Hartmann und Niklas Hauptmann am Mittwoch im Training pausiert. Hartmann wurde wegen muskulärer Probleme behandelt. Eine Untersuchung am Nachmittag sollte weiteren Aufschluss bringen. Hauptmann laboriert an einem Infekt.

Ob beide am Sonntag (13.30 Uhr) am 11. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga auflaufen können, entscheidet sich in den nächsten Tagen. (dpa)

