Hartmann übt Selbstkritik Bis zur 85. Minute haben die Dresdner gegen den 1. FC Kaiserslautern geführt - und dann doch noch zwei Gegentore kassiert. Für beide Treffer nimmt der Kapitän die Schuld auf sich, aber das ist nur die halbe Wahrheit.

Marco Hartmann nach der 1:2 Niederlage. © Robert Michael

Der Kapitän stellt sich nach der Niederlage. Das wäre nicht ungewöhnlich, aber Marco Hartmann nimmt nach dem bitteren 1:2 gegen den 1. FC Kaiserslautern am Montagabend die Schuld auf sich. In der sogenannten Mixed-Zone, in der die Spieler nach dem Schlusspfiff auf die Journalisten treffen, übt er Selbstkritik. Die ist berechtigt - aber bestenfalls die halbe Wahrheit.

Der nach einem Muskelfaserriss erst nach gut einer Stunde eingewechselte Hartmann hat mit einer übermotivierten Grätsche den Freistoß verursacht, der zum Ausgleich führte. Aber in der Mitte ließ Florian Ballas seinen Gegenspieler Stipe Vucur aus den Augen, und Torwart Marvin Schwäbe muss den Ball haben, wenn er rauskommt. Beim zweiten Treffer lässt sich Hartmann im Mittelfeld überlaufen, aber hinter ihm ist keiner in der Lage, den Lauterer Lukas Spalvis zu stoppen, stattdessen fälscht Jannik Müller dessen Schuss unglücklich ab.

Marco Hartmann, warum hat Dynamo den Sieg noch her geschenkt?

Weil ich drei Riesenfehler gemacht habe: Freistoß sinnlos verursacht, Abseits aufgehoben und einen Ball, den ich einfach mit links mitnehmen muss, durchgelassen. Damit habe ich der Mannschaft die drei Punkte versaut.

Sie nehmen die Schuld komplett auf sich?

Gucken Sie es sich an! Lautern hatte keine Mittel - und ich habe einen großen Teil dazu beigetragen, dass sie welche bekommen haben.

Es stehen aber auch hinter Ihnen noch einige Spieler, die nicht nur zum Ballholen da sind…

Ja, aber gucken Sie sich das 1:2 an! Den Ball muss ich zu hundert Prozent gewinnen, aber so geht der Konter ab und sie laufen auf die Viererkette zu. Das ist nicht einfach zu verteidigen, und es passiert das, was in so einer Situation passiert: Er schießt noch einem vors Schienbein und der geht rein.

Ist es nicht auch ein entscheidender Punkt, dass es Dynamo einmal mehr nicht geschafft hat, nach dem 1:0 einen zweiten Treffer nachzulegen?

Ja, ja. Wir haben in der zweiten Halbzeit das Spiel wieder ein bisschen dahinplätschern lassen. Keine Ahnung, wahrscheinlich ist das die Befürchtung, ausgekontert zu werden. Dann spielst du eher den sicheren Ball. Wir hätten das Spiel entscheiden müssen, auch schon in der ersten Halbzeit, weil Lautern da Riesenprobleme mit uns hatte.

Sie hatten auch noch eine Kopfballchance …

Das ist ja noch die Krönung. Ich hätte sogar zwei machen können. Wir müssen es schaffen, mehr Power auf den Platz zu bringen, um das 2:0 nachzulegen. Das fällt uns im Moment schwer.

Teilen Sie den Eindruck, dass der Biss und die Risikobereitschaft fehlen, einen angeschlagenen Gegner endgültig erlegen zu wollen?

Ja, da haben Sie vollkommen Recht. Der Ballbesitz gibt uns die Sicherheit, dass der Gegner keine Tore erzielen kann. Aber dann kommen die letzten Minuten, der Gegner geht mehr Risiko. Für den Fall musst Du eigentlich vorsorgen.

Jetzt spitzt sich die Situation zu…

Auf jeden Fall. Wir wussten vorher: Wenn wir das Spiel nicht gewinnen, sieht es ganz eklig aus. Das ist ein Rückschlag. Aber was soll ich sagen? Es geht nächste Woche weiter, wir sind immer noch in der Hinrunde. Es gibt noch genug Möglichkeiten, es besser zu machen.

Wie nimmt man jetzt den Abstiegskampf an?

Ich will das eigentlich nicht sagen, aber das Spiel war ja nicht so verkehrt, dass man den Eindruck hatte: Die Mannschaft kann keinen Abstiegskampf. Sie hat das sehr gut angenommen und dabei noch einen guten Ball gespielt. Leider müssen wir das jetzt schon zum fünften, sechsten Mal in dieser Saison erklären. Irgendwann musst du die Punkte einfahren.

