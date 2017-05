Hartmann kann spielen In Dynamos vorletztem Heimspiel der Saison gibt es drei Änderungen in der Startelf, die wichtigste in der Zentrale.

zurück Bild 1 von 2 weiter Trainer Uwe Neuhaus setzt also voll auf Offensive, will im vorletzten Heimsieg der Saison im nahezu ausverkauften Stadion unbedingt einen Sieg. © dpa Trainer Uwe Neuhaus setzt also voll auf Offensive, will im vorletzten Heimsieg der Saison im nahezu ausverkauften Stadion unbedingt einen Sieg.

Die Aufstellung am Freitagabend.

Der Kapitän kehrt zurück - und Dynamo Dresden atmet auf. Marco Hartmann, der in den zuletzt vier sieglosen Spielen wegen einer Bauchmuskelzerrung fehlte, wird gegen 1860 München von Anfang an auf dem Platz stehen. „Er hat ein großes Kämpferherz, ackert sehr viel, erobert die Bälle. Marco verleiht unserem Spiel Sicherheit, und er ist nicht umsonst unser Kapitän“, sagt Linksverteidiger Philip Heise über den Mann mit der Trikotnummer sechs, der also wieder seine angestammte Position im defensiven Mittelfeld einnehmen wird.

Die zweite offene Frage, nämlich wer den gelbgesperrten Stefan Kutschke im Angriff ersetzt, ist ebenfalls beantwortet: Erich Berko. Seine Begegnung der unerfreulichen Art mit der Polizei, die ihn am 22. April mit einem Blutalkoholwert von 1,2 Promille stoppte, was erst Anfang dieser Woche herauskam, hat damit keine weiteren Konsequenzen. Es bleibt bei einer Geldstrafe durch den Verein in nicht genannter Höhe - und dem Ermittlungsverfahren durch die Staatsanwaltschaft.

Und noch eine weitere Veränderung in der Anfangself gibt es: Aias Aosman spielt für Andreas Lambertz im zentralen offensiven Mittelfeld. Trainer Uwe Neuhaus setzt also voll auf Offensive, will im vorletzten Heimsieg der Saison im nahezu ausverkauften Stadion unbedingt einen Sieg. Doch er warnt: „1860 hat zuletzt zwei gute Spiele gemacht und beide verloren. Sie werden alles versuchen, das zu drehen, und da wird ihnen jedes Mittel recht sein im Rahmen des Erlaubten und Unerlaubten. Darauf müssen wir gefasst sein“, so Neuhaus. (SZ/-yer)

Dynamo-Aufstellung: Schwäbe - Kreuzer, J. Müller, Ballas, Heise - Hartmann - Gogia, Aosman, Hauptmann, Stefaniak - Berko.

