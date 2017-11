Harting träumt von den Tropen Im nächsten Jahr will der Diskuswurf-Olympiasieger von 2012 in den Ruhestand gehen. Eine Idee von ihm könnte aber erst 2019 Wirklichkeit werden.

Freut sich diebisch über seine Idee mit dem Tropical Island: Diskuswerfer Robert Harting. © dpa

Wenn Robert Harting von seinem letzten Hurra erzählt, blitzen seine blauen Augen fast jungenhaft auf. Edelmetall bei der Heim-EM holen und dann mit Glanz und Gloria abtreten: Das ist der Traum. „Wir haben schon ganz klar die Marschroute, dass wir nicht für Platz sechs trainieren. Es ist auch einfach möglich, sich mit Bronze zu beschäftigen“, sagte Harting am Freitag in Berlin. Die Leidenszeit des verletzungsgeplagten Diskus-Riesen war lang, doch das bevorstehende Karriereende erweckt seine Lebensgeister noch einmal aufs Neue.

Der Kreuzbandriss, der ihn bis Anfang 2016 insgesamt 531 Tage außer Gefecht gesetzt hatte, ist genauso kein Thema mehr wie der Hexenschuss, der im Vorjahr den Olympia-Traum platzen ließ. „Ich habe die letzten zwei Jahre immer mit Problemen zu kämpfen gehabt. Es ist das erste Mal seit 2015, dass ich wieder fast schmerzfrei trainieren kann. Es ist viel positiver, dass man nicht mit so einer psychischen Last ins Jahr geht“, sagte Harting. Beste Voraussetzungen also für die Vorbereitungen auf das große Ziel Heim-EM in Berlin Anfang August.

Es scheint so, als hätte Harting die Leichtigkeit zurückgewonnen, die ihm in der vergangenen Saison abhandengekommen war. Bei der WM in London reichte es nur zu Rang sechs. Doch die negativen Erlebnisse haben Harting geprägt – und gestärkt. „Man muss plötzlich mit dem Sport, den Leistungen und den Leuten drumherum ganz anders interagieren. Man sagt ja nicht umsonst, man lernt mehr aus Niederlagen als aus Siegen“, sagte Harting.

In der Verletzungspause und der Zeit danach beschäftigte Harting sich viel mit seiner Zukunft. In diesem Jahr begann er sein Master-Studium an der Universität der Künste in Berlin. Er füllte die Freizeit neben dem Training bewusst mit Inhalt. „Dadurch beschäftige ich mich auch weniger mit mir selbst und komme besser klar“, sagte Harting. Auch eine regelmäßige Tanzeinheit – Hip-Hop mit seiner Frau Julia – wurde in den Trainingsplan eingearbeitet. Alles für den klaren Kopf.

Ob sich all das gelohnt hat, zeigt sich 2018. Bei der EM betritt Harting letztmals die ganz große Bühne, ehe er am 2. September beim Istaf an gleicher Stelle seine Abschiedsparty gibt. Doch im Trainings- und Unistress ist der Abschied noch weit weg. „Wenn man keine Zeit hat, denkt man weniger darüber nach. Deswegen bin ich da weniger wehmütig. Es ist nicht greifbar, ich glaube, das wird erst später emotionaler.“ Für den 3. September hat Harting dennoch einen klaren Plan: „Irgendwas mit Ausnüchtern wahrscheinlich.“

Das könnte ihm vielleicht schon der ein oder andere für seinen jüngsten Vorschlag raten, den er am Freitag grinsend wiederholte. Kugelstoßen unter Palmen, heiße Sprints im Sand – und zum Abschluss ein erfrischendes Bad gleich in der Halle. Das ginge, würde Hartings Idee von einem „Istaf light“ im südöstlich von Berlin gelegenen Badeparadies Tropical Islands Wirklichkeit. „Wir haben schon mal drüber gesprochen. Robert hat ja viele spinnerte Ideen, einige lassen sich nicht umsetzen, andere schon. Ja, vielleicht kann man sich das für 2019 überlegen“, sagte Istaf-Meetingdirektor Martin Seeber. (sid, mit dpa)

