Harthas größte Baustelle legt zu In den Flemmingener Bach dürfen keine Abwässer fließen. Die Trennung kostet fast drei Millionen Euro.

Im Bereich der Kreuzung Sonnenstraße/August-Bebel-Straße muss nur noch die Rathausstraße angebunden werden. Ab Herbst geht es dann weiter. © André Braun

Der zweite Teil der Verrohrung des Flemmingener Baches soll saniert werden. Der Stadt wurde dafür Fördergeld aus dem Fond für die Beseitigung von Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013 in Aussicht gestellt. „Die Wassermassen, die damals durch den Kanal geleitet wurden, haben massive Bauschäden angerichtet“, so Reiner Müller, technischer Leiter vom Abwasserzweckverband „Untere Zschopau (AZV). Er zählt unter anderem auf, dass sich Risse gebildet haben, Teile ausgebrochen und Ausspülungen festgestellt worden sind.

Die Kosten in Höhe von knapp einer Million Euro für diesen Abschnitt seien von den entsprechenden Ämtern als nachvollziehbar bestätigt worden, so Müller. Der Bauabschnitt zwischen der „hinteren Pestalozzistraße“ und dem Reinhardtstal ist etwa 240 Meter lang und schwer zugänglich, da er durch private Grundstücke und durch Keller von Häusern führt.

Damit die Stadt das Fördergeld bekommt, muss der Landesdirektion eine Planung vorgelegt werden. Die erarbeitet das Ingenieurbüro Fichtner Water & Transportation GmbH. So lautet der Beschluss der Mitglieder der Vollversammlung des AZV, der Träger der Maßnahme ist. Die Kosten dafür betragen 101 000 Euro. Dabei handelt es sich um eine außerplanmäßige Ausgabe, für die der AZV in Vorkasse geht. Da es sich um eine Maßnahme aus dem Programm zur Hochwasserschadensbeseitigung handelt, wird das Geld zurückgezahlt.

Zur umfangreichen Planung gehören unter anderem Baugrunduntersuchungen, Vermessungen, statische Berechnungen und eine Sanierungsstrategie. Denn im genannten Bereich gibt es vier verschiedene Profile. So hat der Kanal zum Teil die Form eines Gewölbes, einer Haube oder eines Rechteckes. Die Untere Wasserbehörde sowie die Grundstückseigentümer müssen der Vorgehensweise zustimmen, da teilweise saniert oder neu gebaut werden soll.

Vor mehr als 100 Jahren wurde der Flemmingener Bach verrohrt. Der Kanal führt vom Reinhardtstal bis zur Kläranlage. Bisher nutzten die Harthaer die bestehende Verrohrung als Mischwasserkanal. Das heißt, er führte sowohl Bach- als auch Abwasser. Das ist nach EU-Normen nicht mehr statthaft. Das Abwasser muss separat entsorgt werden. Deshalb lässt der Abwasserzweckverband „Untere Zschopau“ einen Abwassersammler bauen.

Rathausstraße kommt an den Kanal

Im vergangenen Jahr begannen die Arbeiten, die von der Kläranlage über das Grundstück Fichtner bis zur Sonnenstraße führten. Weil die Starkniederschläge auch den ersten Teil des Flemmingener Baches von der Kläranlage bis zur Pestalozzistraße beschädigt hatten, wird in diesem Bereich die Bachverrohrung erneuert beziehungsweise saniert. Auch dafür gab es Fördergeld in Höhe von 1,8 Millionen Euro. Bis zur Sonnenstraße sind die Arbeiten abgeschlossen.

Eine große Herausforderung wurde bereits gemeistert. Der Schmutzwassersammler der Sonnenstraße und deren Nebenstraßen kreuzte die Bachverrohrung vor der Einfahrt zur Rathausstraße. „Der Sammler ist groß dimensioniert, da durch diesen unter anderem das Abwasser des Industriegebietes Hartha Süd entsorgt wird“, so Müller. Deshalb musste für die Querung ein komplett neues Sonderbauwerk konstruiert und hergestellt werden. Das war eine anspruchsvolle Ingenieurleistung.

Zurzeit erfolgt die Anbindung der Rathausstraße an den Sammler. Im Herbst beginnen dann die Arbeiten im Bereich August-Bebel-Straße bis zur Pestalozzistraße. Es wird zunächst ein Abwassersammler gebaut. Der AZV rechnet mit dieser langen Bauzeit, weil in diesem Bereich viele Hausanschlüsse neu verlegt werden müssen. Die entsprechenden Absprachen mit den Grundstückseigentümern hat es bereits gegeben.

Um den Bachkanal zwischen der Sonnenstraße und Pestalozzistraße zu sanieren, wird ein kreisrundes Rohr in das bestehende Bachprofil eingezogen. „Der Bach liegt dort zu tief. So tief können wir nicht graben. Das könnte zu Schäden an den benachbarten Häusern führen“, begründet Müller die Bauweise.

