Harthas größte Baustelle In den Flemmingener Bach dürfen keine Abwässer fließen.Kanal und Gewässer werden aufwendig getrennt.

Zurzeit lässt der Abwasserzweckverband „Untere Zschopau“ von der Kläranlage über das Gelände der Firma Fichtner Nutzfahrzeuge bis zur August-Bebel-Straße einen Bachkanal neu verlegen. © Dietmar Thomas

Auch wenn sie zurzeit kaum für die Öffentlichkeit sichtbar sind – die Arbeiten zur Sanierung des Flemmingener Baches haben begonnen. Zunächst wurde auf dem Areal der Kläranlage gebaut. Nun wird der Bachkanal auf dem Gelände der Firma Fichtner Nutzfahrzeuge verlegt. Da der Graben nur wenige Meter von den Hallen des Unternehmens entfernt liegt, gestalten sich die Arbeiten aufwendig. Ein sogenannter Verbau ist notwendig, um den Graben zu stabilisieren und die Gebäude zu schützen. „Mit der Firma Fichtner gibt es eine gute Zusammenarbeit“, so Reiner Müller, der Leiter Technik und Investitionen beim Abwasserzweckverband (AZV) „Untere Zschopau“.

In den Flemmingener Bach dürfen künftig keine Abwässer fließen. Um das im Abschnitt zwischen der Pestalozzistraße und der Kläranlage zu realisieren, lässt der AZV einen Abwasserkanal bauen. Gleichzeitig wird der alte Stampfbetonkanal aus dem Jahr 1890 saniert. Durch den neuen Kanal werden künftig das Bach- und das Oberflächenwasser fließen.

Ende November beginnen die Arbeiten in der August-Bebel-Straße

Sind die Arbeiten auf dem Gelände von Fichtner Nutzfahrzeuge beendet, geht es in der August-Bebel-Straße bis zur Sonnenstraße weiter. „Ich rechne damit, dass die Bauarbeiten in diesem Bereich Ende November beginnen. Je nach Witterung könnten sie Ende Mai abgeschlossen sein“, so Müller.

Gebaut wird in offener Bauweise. Das heißt, dass die August-Bebel-Straße bis zur Sonnenstraße wieder voll gesperrt wird. „Die Verrohrung erfolgt nach dem Stand der Technik“, so Reiner Müller. Das heißt, das alte, aus Beton gegossene Haubenprofil wird abgerissen und durch ein Stahlbetonrohr mit einem Durchmesser von 1,20 Meter ersetzt. Der Stampfbetonkanal hat keine Bewehrung.

„Es ist schon erstaunlich, wie vor mehr als 100 Jahren diese Bachverrohrung gebaut worden ist und zum größten Teil bis heute gehalten hat“, so Reiner Müller.

Zwischen der Sonnenstraße und der Pestalozzistraße wird es kompliziert

Bis zum Jahr 2018 sollen der Abwassersammler und die Bachverrohrung von der Sonnenstraße bis zur Pestalozzistraße fertiggestellt sein. Der AZV rechnet mit dieser langen Bauzeit, weil in diesem Bereich viele Hausanschlüsse neu verlegt werden müssen. Die entsprechenden Absprachen mit den Grundstückseigentümern hat es bereits gegeben. Zunächst geht es im nächsten Jahr mit der Neuverlegung des Abwassersammlers weiter.

Rohr wird in das bestehende Bachprofil eingezogen

Um den Bachkanal zwischen der Sonnenstraße und Pestalozzistraße zu sanieren, wird ein kreisrundes Rohr in das bestehende Bachprofil eingezogen. „Der Bach liegt dort zu tief. So tief können wir nicht graben. Das könnte zu Schäden an den benachbarten Häusern führen“, begründet Reiner Müller die unterschiedliche Bauweise.

Zwei große Herausforderungen müssen die Baubetriebe nehmen. Zum einen kreuzt der Schmutzwassersammler der Sonnenstraße und deren Nebenstraßen die Bachverrohrung vor der Einfahrt zur Rathausstraße. „Der Sammler ist groß dimensioniert, da durch diesen unter anderem das Abwasser des Industriegebietes Hartha Süd entsorgt wird“, so Müller. Deshalb müsse für die Querung ein komplett neues Sonderbauwerk konstruiert und hergestellt werden. Das erfordert eine anspruchsvolle Ingenieurleistung. Die zweite Herausforderung befindet sich im Bereich zwischen der Sonnenstraße und der Pestalozzistraße. Zum einen ist es sehr eng und zum anderen kreuzen viele Leitungen anderer Medien den Baustellenbereich.

Die Planungen für die weitere Sanierung des Baches wurde beauftragt

Die bisher geplanten Arbeiten enden auf dem Areal hinter dem ehemaligen Kino. Zur Verbandsversammlung wurde die Planung für die Sanierung des Mischwasserkanals des Flemmingener Baches zwischen diesem Punkt und dem Reinhardtstal vergeben. „Diese Planung ist notwendig, um Fördergeld für das Vorhaben zu beantragen“, so Müller. Beauftragt wurde das Ingenieurbüro Fichtner Water & Transportation GmbH.

Baugrunduntersuchungen und Vermessungen in der Annenstraße

Anfang des Monats war die Annenstraße gesperrt. Grund dafür waren Vermessungsarbeiten und Baugrunduntersuchungen. Auch diese hängen mit der Ausbindung des Flemmingener Baches zusammen. „In der Annenstraße befindet sich der letzte Nebensammler, der noch vom Bachkanal getrennt werden muss“, sagte Reiner Müller. Um die Planung für dieses Vorhaben zu ermöglichen, seien diese vorbereitenden Maßnahmen notwendig gewesen. Außerdem wurden die Hausanschlussleitungen geordert.

