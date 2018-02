Harthaer wollen einen Wertstoffhof Das Grünzeug und sperrige Abfälle müssen nach Waldheim oder Leisnig gebracht werden. Kann sich das ändern?

Die Harthaer wünschen sich einen Wertstoffhof – wie diesen in Leisnig. © Andre Braun

Hartha. Das Netz an Wertstoffhöfen soll noch verbessert werden. Das sagte Chef der Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH (EKM) Jens Irmer gegenüber dem DA im Januar. Nun hoffen die Harthaer, dass sie auch einen solchen Wertstoffhof bekommen können. So zumindest wurde es im Kultur- und Sozialausschuss (Kuso) diskutiert. „Es ist sinnvoll, wenn unsere Bürger nicht nach Waldheim oder Leisnig fahren müssen, um zum Beispiel ihren Grünschnitt loszuwerden“, so der Vorsitzende des Kuso Albrecht Günther. Ein Wertstoffhof sei für Hartha angebracht und deshalb würden sich die Ausschussmitglieder dafür einsetzen.

„Als das Thema vor einigen Jahren aufkam, hat sich auch die Stadt Hartha um einen Standort beworben, leider erfolglos“, so Bauamtsleiter Ronald Fischer. Sollte jedoch von der EKM grünes Licht bekommen würden, kümmert sich die Verwaltung um einen geeigneten Standort. Das braucht sie wahrscheinlich nicht, zumindest nicht in den nächsten Jahren.

„Ende Januar 2018 eröffneten wir den neuen Wertstoffhof in Flöha. Im Laufe dieses Jahres haben wir uns vorgenommen, gemeinsam mit der Stadt Rochlitz einen neuen Wertstoffhof zu bauen, weil der jetzige viel zu klein ist. Und im Jahr 2019 haben wir uns die Gebirgsregion vorgenommen“, so Irmer.

Dass Hartha einen Wertstoffhof bekommt, ist eher unwahrscheinlich. „Wir haben ein Abfallwirtschaftskonzept, in diesem ist festgehalten, wo wir künftig in Wertstoffhöfe investieren“, so Irmer. Immerhin kostet das Anlegen des Hofes etwa 500 000 Euro. Hinzu kommen noch die Kosten für das Betreiben. „Ein Wertstoffhof muss sich auch wirtschaftlich rechnen. Das ist für Hartha nicht gegeben. Ich sehe hier auch keinen Bedarf“, so der EKM-Chef. Die Harthaer könnten die Höfe in Waldheim und Leisnig sehr gut erreichen. Auch die Ratsmitglieder von Ostrau hätten ihrem Bürgermeister mit auf den Weg gegeben, sich um einen Wertstoffhof zu bewerben. Doch auch hier sei die Aussicht sehr gering, so Irmer.

