Harthaer verlässt neue Rettungsleitstelle Sebastian Arnold war bislang Chef der Notrufzentrale in Chemnitz. Deren Mitarbeiter sind noch in der Lernphase.

Sebastian Arnold (rechts) und Brandmeister Matti Adlung in der neuen Leitstelle in Chemnitz. © Toni Söll

Sebastian Arnold aus Hartha ist nicht mehr Leiter der Integrierten Regionalleitstelle (IRLS) in Chemnitz. Das bestätigte Stadtsprecher Tommy van Doorn auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers. Seine Begründung: „Herr Arnold ist aus dem Feuerwehrdienst ausgeschieden.“ Einen Nachfolger gibt es noch nicht. „Das Besetzungsverfahren ist nicht abgeschlossen. Mit einer Entscheidung ist Anfang November zu rechnen“, so van Doorn. Bis dahin werde die Integrierte Regionalleitstelle durch Branddirektor Dr. Schneider, Leiter der Abteilung Einsatzdienste, kommissarisch geleitet.

Das Team der Leitstelle befände sich derzeit in einem Lernprozess. Die Umschaltphase Ende August sei aus Sicht der Stadt Chemnitz technisch problemlos verlaufen. „Aber die Verwaltung und Verwendung eines neuen enorm hohen Datenbestandes diffiziler und komplex vernetzter Informationen bedingt einen Lernprozess in der Handhabung“, so Tommy van Doorn. Das gelte nicht nur für die Einsatzkräfte in der IRLS, sondern auch für die in den neu angeschlossenen Landkreisen.

Der Rettungsdienst ist vollständig mit Digitalfunk ausgerüstet. „Die Ausstattung der Feuerwehren mit Digitalfunk ist in absehbarer Zeit vollständig abgeschlossen“, so van Doorns Zwischenfazit. Die Kommunikation zwischen den mit Digitalfunk ausgestatteten Einheiten und der IRLS laufe reibungslos, ergänzte er.

Seit dem 29. August gehen alle Notrufe, die im Altkreis Döbeln abgesetzt werden, in Chemnitz ein. An diesem Stichtag erfolgte die Umleitung der Telefonanlage von Grimma nach Chemnitz. Bereits im Vorfeld waren innerhalb von zwei Tagen die Brandmeldeanlagen verschiedener Einrichtungen, wie beispielsweise Pflegeheimen, umgeschaltet worden. Der Neubau der Leitstelle hatte rund 17,8 Millionen Euro gekostet. Die Notrufzentrale ist seit Ende März dieses Jahres in Betrieb. Bis Mitte 2018 werden knapp 90 Disponenten für rund eine Million Einwohner zuständig sein, die auf einer Fläche von rund 4 100 Quadratkilometern leben. Neben Freiberg werden bis dahin noch Annaberg und Aue-Schwarzenberg angeschlossen. (DA/sol/mf)

