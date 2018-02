Harthaer verbessert sich

Bei den Deutschen Winterwurfmeisterschaften in Halle an der Saale hat sich Dennis Seeger vom LSV 99 Hartha, im Vergleich zur Setzliste, in der er als 17. geführt wurde, in der Altersklasse U18 auf Platz 14 verbessert. Zwar hat der Zehntklässler, der mittlerweile in Leipzig trainiert, als einer der Jüngsten in der Altersklasse mit 49,51 m den Endkampf verpasst, aber bei böigem Wind dennoch wertvolle Erfahrungen für den weiteren Saisonverlauf gesammelt. Foto: Ralf Görlitz

