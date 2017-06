Fußball – Kreisliga A Süd Harthaer übernehmen den Vizerang Die BC-Elf hat in Mochau drei Punkte eingefahren. Der Sieg kommt aber glücklich zustande.

Der BC Hartha (blaue Trikots) hatte in der Partie bei der Spielgemeinschaft Döbelner SC II/Mochau das Glück auf seiner Seite und gewann durch ein Eigentor des Gegners. © Dietmar Thomas

Nachdem der SV Medizin Hochweitzschen mit dem Sieg in Zschadraß vorzeitig die Meisterschaft in der Kreisliga A Staffel Süd feiern konnte (DA berichtete am Montag), geht es für die Mannschaften dahinter um die Vergabe von Silber und Bronze.

Beste Aussichten auf den Vizerang hat einen Spieltag vor Schluss der BC Hartha. Mit einem knappen 1:0-Erfolg bei der Spielgemeinschaft Döbelner SC II/Mochau und bedingt durch die Niederlage der Zschadraßer kletterte die BC-Elf auf den zweiten Rang. Diese Platzierung wäre gleichbedeutend mit dem Aufstieg in die Kreisoberliga, da Meister Hochweitzschen seinen Verzicht darauf erklärt hat. „Wir würden den Aufstieg in Anspruch nehmen, auch um den Spielern, die aus der A-Jugend zu den Männern aufrücken, in der Kreisoberliga bessere Entwicklungschancen bieten zu können“, sagte BC-Präsident Matthias Scheidig. Der Siegtreffer der Harthaer ist allerdings buchstäblich in letzter Minute gefallen. Als sich nämlich alle schon mit einem torlosen Unentschieden abgefunden hatten, gab es noch einmal Eckball für die Gäste und SG-Spieler Paul Feige schoss die Harthaer mit einem Eigentor zum Sieg.

Der SV Klinga-Ammelshain nutzte die Gunst der Stunde nicht. Mit einem Sieg beim ESV Lok Döbeln hätte der Sprung auf Platz drei, den der SV Medizin Zschadraß einnimmt, gelingen können. Doch stattdessen setzte es bei der Lok-Elf eine deutliche 0:3-Niederlage. Die Döbelner behaupteten damit ihren fünften Tabellenplatz. Allerdings ist der Vorsprung zum punktgleichen Hohnstädter SV auf eine um ein Tor bessere Tordifferenz geschmolzen, weil die Hohnstädter gegen den SV 29 Gleisberg einen 6:1-Erfolg feiern konnten.

Während die Spielgemeinschaft Zschaitz/Ostrau II und der FSV Dürrweitzschen mit einem Unentschieden auseinandergingen, verbuchte der VfB Leisnig gegen den SV Blau-Weiß Altenhain einen deutlichen 4:0-Erfolg. Damit steht fest, dass die Altenhainer auch nach dem letzten Spieltag Tabellenletzter sein werden. Leisnig nimmt den vorletzten Platz ein und darf noch auf eine Verbesserung auf Rang zehn hoffen. Nach Lage der Dinge reicht der vorletzte Rang für den VfB zum Klassenerhalt. Endgültig lässt sich das aber erst nach dem letzten Spieltag sagen. (DA/dsc)

