Harthaer sind zweimal Gastgeber Die Vorrundenturniere der A- und D-Junioren im Futsal werden in der Hartharena ausgetragen.

Spielszene aus dem Vorrundenturnier der A-Junioren im vergangenen Jahr. Wie damals fungiert der BC Hartha als Gastgeber. © DA-Archiv/André Braun

Der BC Hartha hat sich im vergangenen Jahr als Gastgeber von Futsalturnieren einen guten Namen gemacht. Grund genug für die Verantwortlichen beim Sächsischen Fußball-Verband, auch in dieser Hallensaison zwei Turniere in die Hartharena zu vergeben. So treten am 21. Januar vormittags die D-Junioren und nachmittags die A-Junioren jeweils bei der Regionalmeisterschaft Mitte an.

Für die Mannschaften aus der Region eine tolle Sache, können sie doch ihre Spiele vor heimischem Publikum austragen. Während bei den A-Junioren die Spielgemeinschaft Geringswalde/Hartha mit im Rennen ist, treten bei den D-Junioren der BC Hartha und der Döbelner SC an. Auf Reisen gehen dagegen die Teams der B-Junioren. Der Döbelner SC und die SpG Leisnig/Hartha spielen am 14. Januar in Torgau. Die C-Junioren des Döbelner SC müssen ebenfalls am 14. Januar in Mittweida antreten.

In jeder Altersklasse werden in mehreren Regionalmeisterschaften und einem Endrundenturnier die Landesmeister 2017 ermittelt. Für die Endrunden qualifizieren sich bei den A-, B- und D-Junioren die Sieger sowie die zweitplatzierten Mannschaften der vier Regionalmeisterschaften, bei den C-Junioren die Sieger sowie die drei punktbesten zweitplatzierten Mannschaften der fünf Vorrundenturniere.

A-Junioren Regionalmeisterschaft Mitte

21. Januar, 15 Uhr Hartharena mit SpG Geringswalde/Hartha, FC Eilenburg, Großenhainer FV, TSV 1848 Flöha, SC Borea Dresden, Meißner SV, FV Blau-Weiß Stahl Freital, SpG Oederan/Falkenau.

B-Junioren Regionalmeisterschaft Nord

14. Januar, 15 Uhr in Torgau mit Döbelner SC, SpG Leisnig/Hartha, SpG Wermsdorf/Luppa/Dahlen, SpG Naunhof/Großsteinberg, JFV Union Torgau, 1. FC Lok Leipzig, FC Eilenburg, Bornaer SV.

C-Junioren Regionalmeisterschaft West

14. Januar, 10 Uhr in Mittweida mit Döbelner SC, Fortuna Langenau, FV Dresden Süd-West, SpG Possendorf/Bannewitz, SV Germania Mittweida, VfB Auerbach, VfB Fortuna Chemnitz, FC Grimma.

D-Junioren Regionalmeisterschaft Mitte

21. Januar, 9.30 Uhr Hartharena mit BC Hartha, Döbelner SC, JFV Elster-Röder, FC Grimma, VfB Fortuna Chemnitz, Radebeuler BC, Fortuna Langenau, Hainsberger SV.

