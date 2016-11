Fußball – Kreisliga A Süd Harthaer siegen in der Nachspielzeit Das war knapp: Mit einem 1:0-Sieg hat sich der BC Hartha seine Titelchance erhalten.

Auf dem tiefen Rasen des Leisniger Stadions standen sich der Tabellenvorletzte VfB Leisnig und Meisterschaftsaspirant BC Hartha gegenüber. Beide Mannschaften präsentierten sich im ersten Durchgang durchaus respektvoll voreinander, sodass sich hüben wie drüben keine Vorteile ergaben. Vor den Toren war dementsprechend nicht viel los.

Im zweiten Durchgang gestaltete sich die Partie durchaus nickeliger, was Schiedsrichter Mirko Eckert mit seinen Assistenten allerdings unter Kontrolle brachte. Fingerspitzengefühl bis zum Anschlag zeigte der Unparteiische bei einem Revanchefoul von Benjamin Bamburski an Dominik Erl, was auch VfB-Coach Steffen Kaiser und BC-Keeper Marvin Bauch lautstark auf den Plan rief. „Mein Verhalten in der Situation war vielleicht etwas überzogen, aber ich will den Trainer sehen, der da ruhig bleibt“, sagte Kaiser, der seine Truppe in der Nachspielzeit noch verlieren sah. In der 93. Minute, die Leisniger hatten gerade gewechselt, erreichte ein langer Ball Christian Arnold und der köpfte klasse zum Harthaer Auswärtssieg ein. „Für mein Team richtig ärgerlich, denn die Truppe hatte einen Punkt verdient. Aber wir blicken nach vorn und werden in der Rückrunde unsere Zähler holen“, so Kaiser. (DA/dwe)

