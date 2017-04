Harthaer räumt auf An vielen öffentlichen Plätzen und bei den Vereinen wurde gekehrt und geschippt.

Claudia Erbert, Autorin des Beitrags, hat beim Frühjahrsputz in Hartha selbst mit angepackt. Auf dem Spielplatz im Neubaugebiet entfernte sie mit Martin Scheidig das Unkraut. © Dietmar Thomas

Die Harthaer Helfer sind eifrig und pünktlich. Um 9 soll es losgehen, aber selbst, wer zehn Minuten vorher da ist, hat den Eindruck, zu spät zu sein – knapp zehn Helfer schwingen im Treffpunkt Stadtpark an der Sonnenstraße schon die Laubrechen und haben kleine Berge Laub und Reisig aufgetürmt. Zum ausgemachten Start begrüßt Silke Weiße dann die freiwilligen Helfer: „Euren Einsatzort kennt ihr ja, wie besprochen kümmert sich die Jugend um die Spielplätze, die anderen um die Parks, die Vereine um ihr Gebiet, zum Mittag treffen wir uns dann auf dem Schulhof, die Feuerwehr hat Nudeln vorbereitet.

Alles ist durchorganisiert. Helfer Werkzeug, Getränke, kleine Snacks, das anschließende Mittagessen. Erst vor einem Jahr als Untergruppe des Heimatvereins gegründet, hat es die Interessengemeinschaft „Wir für ein schönes Hartha“ beim jetzigen Einsatz geschafft, mehr als 80 Freiwillige zu mobilisieren. „Nur den Termin bekannt geben, reicht nicht“, erklärt Silke Weiße. „Man muss die Leute ganz konkret ansprechen, dann klappt es auch. Viele Vereine haben sich bereiterklärt, an ihren Orten aufzuräumen und damit zu einer schönen Stadt beizutragen.“ Die Leichtathleten räumen den Wald und die Wege im den Sportplatz Wiesenstraße auf, der BC Hartha hat bereits am Freitag einen Arbeitseinsatz organisiert, weil am Sonnabend gespielt wird, die Feuerwehr macht im und ums Gerätehaus Ordnung und auch rund um die Schule sind Kinder und Lehrer zu finden. Eine der größten Gruppen hat Kerstin Wilde von der Oberschule zusammengestellt. Mit 25 Kindern und 3 Lehrern ist sie dabei, der Schulgarten wird umgegraben, die Kübel vorm Schultor werden bepflanzt und im Gelände wird Ordnung gemacht.

Drei Jugendliche gehen mit Ronny Walter vom Verein Jugend aktiv Harthe mit auf den Spielplatz in der Karl-Marx-Straße. Dort kehren sie den Sand in den Kasten zurück, sammeln Müll auf, fegen Laub aus der Hecke. Vier weitere Mitglieder vom Verein haben sich den Spielplatz im Neubaugebiet vorgenommen. Zuerst wollten sie den Sand von den Wegen zurückkehren, doch schnell zeigt sich, dass der ursprüngliche Weg viel breiter als der momentan sichtbare ist.

Bis zu 30 Zentimeter hoch mehr als einen Meter breit ist die Sandschicht, die Wind und Kinder aus dem eigentlichen Kasten rausgetragen haben. Mit Schaufeln, Hacken und Rechen legen Martin und Tom los. Lockern, Unkraut raus, rüberschaufeln, nachkehren im Akkord. Mehr als zwei Stunden dauert das und kein einziger spontaner Helfer lässt sich blicken: „Schimpfen, dass nichts passiert oder was alles schlecht ist, können viele. Aber wenn es ums Anpacken geht, ist meistens Schluss“, fasst Martin Scheidig seine Erfahrungen zusammen. Zahlreiche Anwohner schauen aus dem Fenster zu oder gehen am Spielplatz vorbei, kein Lob, keine Anerkennung. Stattdessen „Das lohnt sich doch eh nicht, beim nächsten Wind sieht es aus wie vorher.“ Die Helfer lassen sich nicht abschrecken.

Und auch einige Bürger sind dem Aufruf „Der Dreck muss in den Sack“ gefolgt. Wer nicht an öffentlichen Plätzen mithelfen kann oder möchte, ist aufgerufen, seinen Gehweg zu reinigen, der Stadtbauhof sammelt die Müllsäcke dann ein. Am Ende fällt die Bilanz positiv aus: „Das Bewusstsein, sich aktiv für seine Stadt einzusetzen, war schon mal größer, wird aber wieder besser“, freut sich Frank Zenker, der wieder viele Geräte für die Helfer mitgebracht hat. Auch Silke Weiße ist zufrieden und zeigt beim Mittagessen die Bilder: „Dass wir so viele Leute mobilisiert haben, ist ein echter Erfolg, und wenn wir das weiterhin machen, kommen vielleicht noch mehr Helfer dazu.“

zur Startseite