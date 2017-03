Harthaer Oberschule gehört zu den starken Schulen Die Preisträger des Landeswettbewerbs „Starke Schule“ stehen fest. Von 24 Schulen, die sich sachsenweit beworben hatten, belegte die Pestalozzi-Oberschule Hartha den vierten Platz.

Philine Graichen, Dr.Gudrun Schönfeld, Marie Thomas , Anica Berger, Tim Naake, Max Hausmann, Kerstin Wilde und Katrin Erichson (v.l.n.r.) habe die Auszeichnung entgegengenommen. © Dietmar Thomas

„Die prämierten Schulen leisten eine hervorragende Arbeit. Sie fördern jeden einzelnen ihrer Schüler und bereiten sie optimal auf den Abschluss und Beruf vor. Das ist der Kern einer starken Schule. Mit dem großen Engagement der Lehrer und den Kooperationen mit regionalen Unternehmen wird die Schule zu einem positiven Lern- und Lebensort für die Jugendlichen“, so Brunhild Kurth. Sachsens Kultusministerin überreichte am Mittwochnachmittag in Dresden die Preise.

Mit der erfolgreichen Teilnahme am Wettbewerb wird die Pestalozzi-Oberschule Hartha in das länderübergreifende Netzwerk von „Starke Schule“ aufgenommen. Vier Jahre lang erhalten Lehrkräfte und Schulleitungen hier Zugang zu zahlreichen akkreditierten Fortbildungen zur Unterrichts- und Organisationsentwicklung. Das Netzwerk hat sich zu einem Forum entwickelt, in dem sich die engagiertesten Lehrkräfte Deutschlands austauschen, weiter qualifizieren und über Bundeslandgrenzen hinweg zusammen an der Schule von morgen arbeiten. (DA/je)

