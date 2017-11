Harthaer gleich doppelt beklaut Unbekannte haben einem 42-Jährigen erst einen Opel Zafira, später noch einen Opel Corsa geklaut. Wie es nun weitergeht, ist unklar.

zurück Bild 1 von 2 weiter Ein Opel Zafira wie auf diesem Foto wurde Familie Hamann aus Hartha in der Nacht zum Dienstag gestohlen. Ein Opel Zafira wie auf diesem Foto wurde Familie Hamann aus Hartha in der Nacht zum Dienstag gestohlen.

Der zweite Wagen der Familie, ein Opel Corsa, „verschwand“ am Dienstagmittag.

In der Nacht zum Dienstag ist bei Ingo Hamann aus Hartha eingebrochen worden. Am Dienstagmorgen gegen 4.30 Uhr stellte seine Frau fest, dass sämtliche Schlüssel verschwunden sind. Ebenso der an der Dresdner Straße abgestellte Opel Zafira, den sich die Familie erst im Juni neu aus der Fabrik geholt hatte. Das Fahrzeug hat einen Wert von rund 34 000 Euro.

Den ganzen Vormittag habe der Familienvater damit verbracht, sämtliche Schlösser auszutauschen. Auch mit dem zweiten Fahrzeug sei er deswegen bereits in der Werkstatt gewesen. Als Hamann gegen 12.30 Uhr kurz zum Mittag nach Hause fuhr, entwendeten die Diebe dem Harthaer auch den Corsa. „Es war meine erste Fahrt heute mit dem Auto. Das haben wir erst am Freitag aus dem Autohaus geholt“, erzählt Hamann.

Für Hamann und seine Frau sei nun unklar, wie es weitergeht. Beide seien beruflich auf das Auto angewiesen. Hamann selbst werde erst einmal Resturlaub nehmen. Auch seine Frau müsse wahrscheinlich erst einmal zu Hause bleiben.

Die Polizei hat den Fall hat die Soko KfZ weitergeleitet und eine europaweite Fahndung nach dem Opel Zafira eingeleitet. (DA/mf)

