Schach Harthaer gewinnt Lok-Turnier Nach zwei Veranstaltungen sind die Siege auf die Region verteilt. Was passiert am Donnerstag beim Turnier in Hartha?

Das Schachjahr ist fast zu Ende und als letzter Höhepunkt der Saison stand beim ESV Lok Döbeln das Weihnachtsblitzturnier unter dem Motto „Schach für Alle“ auf dem Wettkampfprogramm.

Insgesamt zwölf Schachfreunde fanden sich dazu im Döbelner Hotel „Bavaria“. „Leider konnte die Tradition letzter Samstag vor Weihnachten wegen Raumproblemen nicht eingehalten werden. Dadurch hatten die Nachwuchsspieler des ESV Lok Döbeln Probleme wegen der Spielzeit bis 22 Uhr. Auch ein weiblicher Teilnehmer beziehungsweise ein Nichtaktiver wurden vermisst“, resümierte Lok-Abteilungsleiter Heiko Berthold. Dennoch gestaltete sich für alle Teilnehmer ein gelungener Abend. Für jeden Spieler war ein Preis vorhanden und die ersten Drei erhielten Urkunden. Auch die befreundeten Vereine TuS Hartha und SK 1958 Geringswalde fanden den Weg an Die Mulde. So waren die ersten drei Plätze auch auf die drei Vereine verteilt. Souverän gewann Daniel Bernhardt vom TuS Hartha mit nur einer Verlustpartie gegen den Turnierzweiten Heiko Berthold vom heimischen Verein.

Nachdem eine Woche zuvor in Geringswalde der Döbelner Uwe Hering das Weihnachtsblitzturnier gewann, fehlt nur beim Weihnachtsturnier in Hartha am Donnerstag, 22. Dezember, nun noch ein Geringswalder Sieg. Dann wären die Turniersiege gleichmäßig aufgeteilt. (DA/hbe)

