Leichtathletik Harthaer fahren zur Deutschen Meisterschaft Neben Dennis Seeger haben sich Florian Schmidt und Ex-LSV- Athlet Paul Schlenker für den Saisonhöhepunkt qualifiziert.

© Symbolbild/Robert Michael

Mit acht Aktiven trat der LSV 99 Hartha bei den sehr gut besuchten Mai-Athletiks auf der schon speziellen Sportstätte der SG Weißig/Freital an. Die Abwechslung von einem „normalen“ Sportplatz tat den Sportlern aber offensichtlich gut, was die beachtlichen Ergebnisse widerspiegelten..

So konnte Johannes Haupt (AK10m) einlich einmal die magische 4-Meter-Marke im Weitsprung überwinden. Und das gleich zweimal. Die Weite von 4,17 Metern (m) bescherte ihm Platz drei auf dem Siegerpodest. Marcell Kehl (AK11m) wurde mit 39 m im Ballwurf ebenso Dritter. Noch mehr freute es die LSV-Trainer, dass er erstmals den gesamten Hürdenlauf im 3-Schritt-Rhythmus absolvierte.

Ganz super drauf war Dennis Seeger (AK15m): 1,60 m im Hochsprung, 12,45 s im Hürdenlauf bei neu eintrainiertem Start. Damit gewann er erfreulicherweise diese Disziplinen. Zum Highlight für ihn wurde allerdings seine Schokoladendisziplin.„Es sieht so schön aus, wenn der Speer so lange Zeit in der Luft ist!“, sagte Trainer Andreas Foth. Denn mit einer Weite von 55,67m im Speerwurf konnte Dennis erstmals die 55 Meter überwerfen. Einen Tag später ging er dann nochmals beim Jugendmeeting des Dresdner SC an den Start. Beim Hürdenlauf legte er mit 11,90 s eine neue Bestmarke hin und auch beim Weitsprung konnte er mit 5,77 m eine weitere Bestleistung erreichen.

Mit seiner Weite im Speerwurf hat sich Dennis Seeger für die Deutsche Meisterschaft in Bremen qualifiziert. Ebenfalls schon dafür gesetzt ist Paul Schlenker. Der ehemalige LSV-Sportler, der seit diesem Jahr für den LAC Chemnitz startet, schaffte diese Norm von 52 Meter bereits schon im April. Auch für die Deutschen Meisterschaften im Blockwettkampf in Lage hat der Waldheimer die Mindestpunktzahl schon erreicht. Allerdings fehlt ihm da noch die Zusatzleistung im 800m-Lauf beziehungsweise im 2000m-Lauf. Die Zeit für einen 800m-Lauf hat er in Dresden gerade einmal um eine hundertstel Sekunde verpasst.

Über die Teilnahme an der Deutsche Meisterschaft im Blockwettkampf kann sich dagegen schon Florian Schmidt freuen. Er erreichte die geforderte Mindestleistung von 2775 Punkten locker und ist nun dabei weitere Wettkämpfe zu nutzen, um sich noch für die Meisterschaften im Einzel zu qualifizieren. (DA/use)

