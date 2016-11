Harthaer Buchbinderin auf Dresdner Messe

Mit ihren handgebundenen Büchern, deren Einbände auch aus Holz oder Keramik sein können, ist Carla Schwiegk aus Kurort Hartha am Wochenende auf der Messe Schriftgut in Dresden vertreten. Was die Buchbinderin und Kommunikationsdesignerin, die in Tharandt ihre Werkstatt hat, da zwischen den Buchdeckeln zusammenfasst, hat sie oft selbst geschrieben: Gedichte, Geschichten und Märchen. Themen sind sowohl die kleinen Dinge des Lebens, von denen die Mutter von drei Kindern einiges erzählen kann, aber auch die globalen Geschehnisse. Carla Schwiegk legt bei ihren Büchern viel Wert auf die Gestaltung, zum Beispiel mit eigenen marmorierten Papieren. Sie arbeitet zudem gern mit Künstlern zusammen, wie mit ihrem Mann Matthias Jackisch bei dem Lyrikband „Jahr“, der dafür 32 Grafiken schuf. (SZ/th)

Schriftgut, 5. und 6. November, Messe Dresden, Sa. 10-20 Uhr, So. 10-18 Uhr; www.messe-dresden.de.

zur Startseite