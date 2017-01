Harthaer bandeln mit WGF an Die kleine Genossenschaft ist ehetauglich geworden. Von der Verschmelzung sollen die Mitglieder profitieren.

Seit fünf Jahren ist Petra Nowak Vorstand der EWG Hartha. In dieser Zeit wurde viel investiert. Um das für die Zukunft zu sichern und noch mehr für die Genossenschaftsmitglieder zu tun, ist geplant, die EWG mit der WG Fortschritt Döbeln zu verschmelzen. © Archiv/Dietmar Thomas

Vorstand und der Aufsichtsrat der Ersten Wohnungsgenossenschaft Hartha (EWG) wollen das Schiff in einen sicheren Hafen bringen – sagt Petra Nowak, Vorstand der Ersten Wohnungsgenossenschaft Hartha. Der Hafen, das ist die Döbelner Wohnungsgenossenschaft Fortschritt (WGF). Doch um zu verschmelzen, müssen die Mitglieder beider Genossenschaften erst noch ihre Zustimmung geben.

Zu den Mitgliederversammlungen in Hartha und in Döbeln werden sich die Vorstände vorstellen und Informationen zur Verschmelzung und zu den Unternehmen geben. „Ich hoffe, dass unsere Mitglieder unseren Vorschlag mittragen und ihre Zustimmung geben werden. Mit der möglichen Verschmelzung entstehen den Mietern keine Nachteile, dafür aber Vorteile. Das betrifft vor allem die Mitgliederbetreuung“, so Petra Nowak. Die habe sie in den fünf Jahren, in denen sie Vorstand und Alleinkämpferin war, nicht umsetzen können. Doch gerade die zusätzlichen Angebote neben guten Wohnungen sei das Anliegen einer Genossenschaft. Wer die WGF kenne, wisse , dass sie in Sachen Mitgliederbetreuung viel zu bieten hat. Die geplante Verschmelzung biete laut Nowak noch mehr Vorteile.

„Eine kleine Genossenschaft mit jetzt noch 146 Wohnungen könnte bei einem ‚Sturm‘ durchaus ins Wanken geraten“, so Petra Nowak. In den letzten fünf Jahren habe sie das Ruder fest in der Hand und die EWG damit ehetauglich gemacht. Es sei viel investiert worden, die Wohnungen moderner gestaltet, das Erscheinungsbild der EWG durch Sanierung von Fassaden verbessert und was besonders wichtig war, die Betriebskosten für die Mieter gesenkt worden. Die Kosten für Wasser und Heizung seien von 2012 bis 2015 auf 83 Prozent gesunken. Hauptgrund dafür sei, dass die Konzessionsverträge für die Heizungen ausliefen. Seitdem habe Petra Nowak direkt mit dem Gaslieferanten gute Preise aushandeln können.

Der Vorstand habe hart gearbeitet und in den letzten Jahren viel erreicht. Deshalb hätten es sich Petra Nowak, die Vorstandsmitglieder und der Aufsichtsrat nicht leicht gemacht, als es um die Zukunft der kleinen Genossenschaft ging. Da Petra Nowak in diesem Jahr in den Ruhestand geht, gab es zur Zukunft der EWG drei mögliche Varianten. Die Stelle des Vorstandes hätte neu ausgeschrieben werden können, ein sogenannter Geschäftsbesorger könnte eingesetzt werden. Die Verschmelzung mit einer anderen Genossenschaft ist die dritte Möglichkeit. Die WGF sei wegen ihrer guten wirtschaftlichen Lage und der guten Mitgliederbetreuung erste Wahl gewesen.

„Auch 2016 haben wir einen super Jahresabschluss“, so Petra Nowak. Die Mitgliederzahl sei von 193 auf 198 gestiegen. Nur vier Prozent der Wohnungen stehen leer. Zwei könnten nach einer kleinen Sanierung sofort vermietet werden. Drei können in ihrem derzeitigen Zustand nicht angeboten werden. „Wenn sich Interessenten finden, sind wir gern zu einer größeren Investition und damit zur individuellen Gestaltung der Wohnung bereit“, so der Vorstand.

Dass Petra Nowak nicht schon jetzt an ihren Ruhestand denkt, zeigen die Vorhaben der EWG für dieses Jahr. Der Plan ist anspruchsvoll. Das Haus an der Robert-Schumann-Straße bekommt Balkone und eine schicke Fassade. Damit sollen die drei Wohnblöcke der EWG im Eingangsbereich von Hartha ein einheitliches und einladendes Bild ergeben.

