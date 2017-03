Fußball – Kreisliga A Süd Hartha zieht gleich Mit einem Heimsieg hat der BC zu Spitzenreiter Hohnstädt aufgeschlossen. Der unterlag klar beim ESV Lok Döbeln.

Bei herrlichem Frühlingswetter bezwangen die Harthaer (in blau/gelb) den SV 29 Gleisberg im heimischen Stadion mit 3:1. © Dietmar Thomas

Nach dem 15. Spieltag wird die Kreisliga A Staffel Süd von einem Führungsduo angeführt. Der BC Hartha, der den SV 29 Gleisberg mit 3:1 bezwang, profitierte von einer 1:4-Niederlage des Hohnstädter SV beim ESV Lok Döbeln, der wieder einmal seine Heimstärke unter Beweis stellte. Übertrumpft werden können diese beiden Teams allerdings vom SV Medizin Hochweitzschen, der als Tabellendritter derzeit bei 20 Punkten steht, aber noch drei Nachholspiele zu absolvieren hat.

Es hat alles gepasst, vom Wetter angefangen. Der ESV Lok Döbeln erzielte in der 13. Minute durch Tobias Heyde eine frühe Führung gegen Spitzenreiter Hohnstädter SV. Als die Großbauchlitzer vor der Pause die Hohnstädter Druckphase überstanden und in der 61. und 75. Minute durch Toni Jörg Beyersdorf nachlegten, schien die Gegenwehr der Muldentaler gebrochen. Die verkürzten durch Benjamin Hirsch zwar (79.), doch in der 82. Minute stellte Matthias Engler mit dem 4:1 den Sieg endgültig sicher. „Das geht so in Ordnung, obwohl wir noch viele Chancen liegengelassen haben“, resümierte Lok-Coach Frank Domaniecki, der sich zudem über eine starke Defensivleistung seiner Mannschaft freute.

Bei bestem Frühlingswetter erwischte im Harthaer Pierburg-Industrie-Stadion vor 70 Zuschauern der BC einen Start nach Maß. Bereits nach sechs Minuten versenkte Toni Schulz einen Freistoß direkt im Gleisberger Tor. Die Gäste versteckten sich nicht, doch Vincent Böhm traf nach Alleingang nur den Pfosten des Harthaer Tores. Es entwickelte sich auch weiter ein abwechslungsreiches Spiel, in dem die Gleisberger durch ein Selbsttor von Andreas Fricke für das 2:0 sorgen. Dennoch müssen die Harthaer weiter auf der Hut sein, blieben die Gäste weiter gefährlich, obwohl Jan Herberger mit dem Pausenpfiff einen Angriff über Philipp Lorenz und Toni Brabandt zur 3:0-Vorentscheidung abschloss. Nach der Pause kamen die Gleisberger immer besser ins Spiel. Der BC erschien völlig außer Tritt. So parierte Marvin Bauch mehrfach großartig und musste lediglich den Treffer zum 3:1 durch den frei stehenden Böhm zulassen. Neben diesem Gegentor war eine Gelb-Rote Karte gegen Toni Fischer wegen Meckerns ein zweiter Wermutstropfen im BC-Spiel.

Fast erwartungsgemäß mit einem Unentschieden endete das Spiel der Tabellennachbarn Döbelner SC II/Mochau und SG Zschaitz/Ostrau II. Nach dem torlosen 0:0 belegen diese Mannschaften in der Tabelle die Ränge sieben und acht. Die Rote Laterne vorerst abgegeben hat die SG Blau-Weiß Altenhain durch einen 3:2-Sieg gegen den FSV Dürrweitzschen. Die Altenhainer sind dadurch nicht nur auf zwei Punkte an die Obstländer herangerückt, sondern haben den VfB Leisnig um einen Zähler überflügelt. Allerdings bietet die Tabelle, wie auch an der Spitze, ein verzerrtes Bild, da die Bergstädter im Gegensatz zu den Altenhainern noch drei Spiele mehr zu bestreiten haben. (DA/msc)

