Hartha will Sozialprojekt unterstützen Ab 1. August soll an der Oberschule ein Sozialarbeiter eingestellt werden. Noch fehlen die Bewerber.

Mobbing, familiäre Probleme oder Liebeskummer – damit sind die jungen Leute oft allein. Um einen Ansprechpartner für die Kinder und Jugendlichen zu haben, hat die Pestalozzi-Oberschule eine Förderung des Projektes Schulsozialarbeit beantragt und bewilligt bekommen. © Symbolbild/dpa

Mobbing, familiäre Probleme oder Liebeskummer – damit sind die jungen Leute oft allein. Zwar stehen Lehrer für Gespräche zur Verfügung, aber diese werden auch immer als diejenigen betrachtet, die am Ende Noten vergeben müssen.

Um einen Ansprechpartner für die Kinder und Jugendlichen zu haben, hat die Pestalozzi-Oberschule eine Förderung des Projektes Schulsozialarbeit beantragt und bewilligt bekommen. Als Träger des Projektes wurde die Kindervereinigung Leipzig gewonnen, die bereits in mehrere derartige Projekte eingebunden ist. Die Schulsozialarbeit beschränkt sich nicht nur auf Einzelfälle, sondern es soll auch Gruppenarbeit geben, in die Lehrer und Eltern einbezogen werden.

Auch wenn es eine Förderung gibt, kommen auf die Stadt Kosten zu. Als Träger der Schule muss sie zehn beziehungsweise 15 Prozent tragen. Das ist dann der Fall, wenn der Träger die fünf Prozent Eigenanteil nicht aufbringen kann.

Zur Stadtratssitzung am Donnerstag, 6. Juli, werden die Stadträte entscheiden, ob der Zuschuss für die Personal- und Sachkosten für den Einsatz des Schulsozialpädagogen bewilligt wird.

„Die Beteiligung der Schulträger an der Finanzierung der Gesamtkosten bei Projekten der Schulsozialarbeit ist seit vielen Jahren üblich und wird durch verschiedene Förderrichtlinien des Freistaates Sachsen auch erwartet“, so der Pressesprecher des Landratsamtes Mittelsachsen André Kaiser. Der Jugendhilfeausschuss habe den Finanzierungsanteil der Schulträger von zehn Prozent sowie den Eigenmittelanteil der Projektträger in Höhe von fünf Prozent im „Regionalen Gesamtkonzept zur Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit im Landkreis Mittelsachsen“ beschlossen, so Kaiser. Dass Eigenmittel zum Einsatz kommen, ist gesetzlich vorgeschrieben. Finanziert werden neben den Personal- auch Sachkosten. Dabei handelt es sich zum Beispiel und Bürobedarf, Versicherungen, Telefonkosten, Fahrtkosten, Öffentlichkeitsarbeit oder Fortbildungen.

Ab dem 1. August soll der Sozialarbeiter seine Arbeit aufnehmen. Die Stellenausschreibung wurde von der Kindervereinigung Leipzig veröffentlicht. Nun wird auf die Bewerber gewartet. Die Anforderungen sind sehr anspruchsvoll, so wie die künftige Arbeit. Der Sozialarbeiter oder Sozialpädagoge soll Erfahrungen in der Einzelfallhilfe, der Gruppenarbeit sowie Beratungen haben. Er muss bei Konflikten vermitteln können, Einfühlungsvermögen und soziale Kompetenzen haben. Es wird Team- und Netzwerkarbeit gefordert. Die Stelle ist zunächst befristet und für 30 Stunden in der Woche ausgeschrieben.

Seit fünf Jahren bemüht sich die Schulleiterin der Pestalozzi-Oberschule Kerstin Wilde um einen Sozialarbeiter für ihre Einrichtung. Zwar gebe es keine gravierenden Probleme, wie Gewalt- oder Drogendelikte, aber: „Es gibt schon immer mehr verhaltensauffällige Schüler.“ Auch habe die Schule einige wenige Schulschwänzer, denen ein Gespräch mit einem Sozialarbeiter gut tun würde.

Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) befürwortet das Projekt. „Die Probleme und Einflüsse der Schüler werden immer vielfältiger und für Erwachsene undurchsichtiger. Die Schulsozialarbeit ist notwendig. Wir sind uns der Verantwortung bewusst und wollen Brücken bauen“, so Kunze. Er setzt sich dafür ein, dass die Suchtprävention erweitert werden muss, und will entsprechende Partner in der Region suchen.

zur Startseite