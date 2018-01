Hartha steckt Geld in Kindereinrichtungen Über eine halbe Million Euro von Bund und Land stehen zur Verfügung. Einige Projekte werden weitergeführt, andere sind noch in der Planung.

Im Kinderhaus an der Straße der Jugend in Hartha soll in den Brandschutz investiert werden. © André Braun

Hartha. Die Stadt will im Jahr 2018 Fördergeld aus dem Investkraftpaket „Brücken in die Zukunft“ vorwiegend in die Sanierung ihrer Kindertagesstätten stecken. Insgesamt stehen für alle geplanten Projekte knapp 440 000 Euro vom Freistaat Sachsen und 140 000 Euro vom Bund zur Verfügung.

Den größten Posten in der Liste der Investitionen nimmt die Kita Kinderhaus an der Straße der Jugend ein. Für die sogenannte brandschutztechnische Ertüchtigung stehen 185 000 Euro zur Verfügung. Dabei werden knapp 139 000 Euro gefördert, den Rest der Summe bringt die Stadt als Eigenanteil auf. „Die Flucht- und Rettungswege sollen abgeschottet werden. Was aber im Detail gemacht werden muss, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Planungen sind noch nicht abgeschlossen“, sagte Bauamtsleiter Ronald Fischer.

Auch in der Kita „Villa Kunterbunt“ waren im vergangenen Jahr Bauarbeiten zur Verbesserung des Brandschutzes angelaufen. Für die Installierung von Sicherheitsbeleuchtung und einer Hausalarmanlage wurden insgesamt 155 000 Euro, davon 67 500 Euro Fördermittel vom Freistaat sowie 48 750 Euro vom Bund, bereitgestellt. Weil die Arbeiten aber noch nicht abgeschlossen werden konnten, wurde der Zeitraum für die Bewilligung der Förderung bis zum 30. Juni 2018 verlängert. Mit dem Einbau der Brandmeldeanlage erfüllt die Stadt auch eine Auflage für die Betriebserlaubnis der Einrichtung. „Die Leitungen sind soweit verlegt. Nun bekommen alle Haupträume noch optische Rauchmelder mit Sirene“, sagte Ronald Fischer zum Stand der Arbeiten.

Schon lange warten die Kameraden der Wendishainer Wehr, dass Teile ihres Feuerwehrdepots in Ordnung gebracht werden. Deshalb ist für die Dacheindeckung einschließlich des Blitzschutzes und der Klempnerarbeiten geplant. Zudem sollen die Zwischendecke gedämmt und eine Heizung eingebaut werden. Mit Mitteln vom Bund soll die Straßenbeleuchtung im Harthaer Ortsteil Seifersdorf erneuert werden. 64 500 Euro sind dafür veranschlagt. Mehr als 48 000 Euro sind Fördermittel. Endgültige Planungen müssen für die einzelnen Projekte noch erstellt werden. „Wenn die Kostenschätzung mit den Angeboten der Firmen übereinstimmen, können wir auch alle Vorhaben umsetzen“, sagte Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos).

