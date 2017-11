Hartha geht wandern Wissenswertes über Steina und Diedenhain gibt es zur Herbstwanderung. Die älteste Teilnehmerin ist 89 Jahre alt.

Etwa 60 Wanderfreunde folgten der Einladung der Interessengemeinschaft „Wir – für ein schönes Hartha“ zur Herbstwanderung. Start war am Froschbrunnen. Die Wanderung führte über Diedenhain und Steina zur Gaststätte „Merkur“. © Dietmar Thomas

Die Herbstwanderung der Interessengemeinschaft „Wir – für ein schönes Hartha“ hat wieder großen Zuspruch gefunden. Fast 60 Wanderer aus Hartha, den Ortsteilen, Leisnig, Döbeln, Waldheim und Westewitz trafen sich am Sonntagmorgen auf dem Harthaer Markt, um die Regionen Steina und Diedenhain zu erkunden. Die älteste Wanderfreundin war 89 Jahre alt.

Die Herbstroute führte über die Pfarrgasse nach Steina. Nach dem Überqueren der Dorfstraße erzählte Georg Richter von der Interessegemeinschaft Interessantes den Ort. Nächster Stopp war dann das Dorfgemeinschaftshaus in Steina. Dort hatten die Organisatoren Glühwein vorbereitet. Die Wanderer nutzten die vielen Gelegenheiten, um miteinander ins Gespräch zu kommen und Wissenswertes auszutauschen. „Es wurde auch viel gelacht“, so Regina Roßbach von den Verschönerern. Weiter ging es dann in Richtung Kummersmühle. Da hatten einige Mitglieder des Waldheimer Verschönerungsvereins viel zu berichten, da kürzlich ihre Wanderung ebenfalls an der Kummersmühle vorbeiführte. Wer nicht mehr gut zu Fuß war, den fuhr Silke Weise, die ebenfalls zu den Verschönerern gehört, zur Gaststätte „Merkur“. Dort hatten die Wirtsleute den Saal geöffnet und schon alles für die Wanderer vorbereitet. Doch bevor die kulinarischen Köstlichkeiten gereicht wurden, erfuhren die Wanderer von Olaf Stephan etwas über das Kraftwerk unterhalb der Gaststätte. Nach dem Mittagessen löste sich die Wandergruppe auf. Einige nahmen gern den Fahrdienst in Anspruch, andere gingen zu Fuß nach Hause. „Es war wieder eine sehr schöne Wanderung. Alles hat gepasst, auch das Wetter“, so Regina Roßbach.

Ein erfolgreiches Jahr

Die Herbstwanderung ist die letzte Aktion der Interessengemeinschaft in diesem Jahr. Auch fürs nächste stehen schon einige Vorhaben fest. Dazu gehört unter anderem der zweite Mini-Park an der Franz-Mehring-Straße. Einer wurde schon beim letzten Arbeitseinsatz in Ordnung gebracht. Die Verschönerer pflanzten winterharte Stauden und in der vergangenen Woche übernahmen die Männer das Setzen von Rosen.

Die Interessengemeinschaft kann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Bereits im Januar hatte sie zu einer Winterwanderung in Richtung Fröhne eingeladen. Fast 80 Interessierte waren gekommen, um bei herrlichem Winterwetter die Gegend zu erkunden. Die nächste Aktion war der Aufruf zum Frühjahrsputz, dem viele Vereine folgten. Die Verschönerer brachten die kleineren Rondelle im Stadtpark in Ordnung. Im Juni wurde die Sitzgruppe aus Stein auf dem Rondell Bismarckstein am Heegweg eingeweiht. „Möglich ist das alles nur in Zusammenarbeit mit der Stadt, dem Bauhof, anderen Vereinen sowie mit Unterstützung von Firmen. Dafür sind wir sehr dankbar“, sagte Regina Roßbach.

Am 4. März 2016 wurde die Interessengemeinschaft „Wir – für ein schönes Hartha“ als Untergruppe des Heimatvereins gegründet. Sie will eine Plattform für Menschen sein, die sich für Hartha interessieren. Gefunden haben sich Leute, die etwas verändern wollen.

