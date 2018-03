Hartgesotten Baden bei zwei Grad Wassertemperatur ist nicht jedermanns Sache. Eine lustige Truppe aus Pirna trotzt der Kälte.

Frische Badepartie gefällig? Die Dresdner Eisfüchse treffen sich seit 1978 und baden auch im Winter im Kiessee Birkwitz.

Dieter Fritzsche aus Birkwitz gehört seit Jahren zu den Eisfüchsen. Wegen einer Krankheit kann er momentan nicht in die eisigen Fluten steigen.

Pirna. Sonnabendvormittag. Die Sonne scheint, trotzdem ist die Luft eisig. Größtenteils ist der Kiessee in Pirna-Birkwitz bereits zugefroren, das Wasser hat gerade einmal zwei Grad. Fröhlich begrüßen sich mehrere Personen an der Anlegestelle. Ein kurzer Plausch, dann ziehen sie sich aus und gehen ins Wasser. Ungläubig staunend verfolgen Spaziergänger am Ufer die Szene.

Die Truppe Hartgesottener steigt regelmäßig am Sonnabend in die Fluten des Badesees. Außerhalb der üblichen Badesaison. Egal bei welchem Wetter und bei welchen Temperaturen. Der Name der Schwimmer ist gut gewählt: Sie nennen sich Dresdner Eisfüchse. Der Großteil der Unerschrockenen kommt aus Dresden, aber auch Kälteliebhaber aus Heidenau sowie Birkwitz und Pratzschwitz sind mit von der Eispartie.

Zu den ganz Treuen zählt der Birkwitzer Dieter Fritzsche. Kurz nach der Wende stieß er zum Club der Eisschwimmer. Wegen einer Krebserkrankung kann er momentan an dem kalten Vergnügen nicht teilnehmen, aber trotzdem ist er an diesem Sonnabend als Ufergast mit dabei. „Wir sind eine nette Truppe“, erklärt der 71-Jährige. Was aber macht den Reiz aus, bei Minustemperaturen im See baden zu gehen? Fritzsche überlegt. „Ich habe das Gefühl, das wir durch das Baden gut abhärten. Keiner von uns hat jemals eine schwere Erkältung oder gar eine Grippe bekommen“, berichtet der Rentner.

Die Badegewohnheiten der Eisfüchse sind unterschiedlich. Manche schwimmen „nur“ fünf oder sechs Züge. Andere bleiben länger im Wasser. Dazu gehört ein Dresdner Ehepaar, das auch als Duo Eiskalt bekannt ist. „Sie schaffen locker bis zu 20 Minuten“, erzählt Fritzsche.

Nach dem Baden stellen sich die Eisschwimmer für wenige Minuten ans Ufer. „Man wird dann von innen so warm, dass man meint, zu glühen“, berichtet der Birkwitzer aus Erfahrung. Oftmals drehen die Mutigen noch eine zweite Runde. Danach ist Abtrocknen angesagt. „Wichtig ist, dass sich die Schwimmer nach dem Baden so richtig warm anziehen“, sagt Fritzsche. Zum Abschluss gibt es immer noch heißen Tee oder Glühwein. Nach einer Stunde ist die Gaudi in der Regel vorbei.

Obwohl die meisten aus Dresden stammen, haben sie sich bereits seit vielen Jahren für den Birkwitzer See entschieden. „In den Kiesseen in Dresden ist die Wasserqualität nicht so gut“, weiß Fritzsche.

Hartgesottene Gesundheitsliebhaber oder Durchgeknallte? Diese Frage dürften sich vermutlich viele der Passanten stellen, die zufällig das Spektakel beobachten. Dieter Fritzsche lächelt. „Klar gibt es auch manchmal laxe Kommentare wie ,Ihr seid doch verrückt‘. Aber das ist meistens spaßig gemeint.“ Und hin und wieder kommt es sogar vor, dass sich Außenstehende inspiriert fühlen und sich ebenfalls ins Wasser trauen. Deshalb haben die Eisfüchse auch immer ein Extra-Handtuch für Gastschwimmer parat.

Dieter Fritzsche erinnert sich an einen Sonnabend vor zwei Jahren. Damals war es ähnlich kalt wie derzeit. Ein Pärchen ging um den See, und die Frau wettete mit ihrem Partner, dass sie spontan ins Wasser steigen würde. Sie tat es und kam putzmunter wieder heraus. „Normalerweise empfehlen wir, das Eisbaden langsam angehen zu lassen. Am besten ist, bei noch moderaten Temperaturen im Herbst mit dem Baden anzufangen. Dann ist man auch für den Winter fit“, sagt Dieter Fritzsche.

