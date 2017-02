Leichtathletik Harter Konkurrenzkampf Sarah Schmidt will bei der U 23-Europameisterschaft dabei sein. Doch es kämpfen fünf Athletinnen um drei Startplätze.

Sarah Schmidt kam bei der Deutschen Hallen-Meisterschaft in Leipzig auf eine Weite von 16,55 m. Für dieses Jahr hat sie sich vorgenommen, die 17 Meter zu übertreffen. © Ralf Görlitz

Die Wintersaison ist abgeschlossen und Kugelstoßerin Sarah Schmidt, die ihre sportliche Laufbahn beim LSV 99 Hartha begann und jetzt für den LV 90 Erzgebirge startet, ist mit dem Erreichten zufrieden. Bei der Deutschen Hallen-Meisterschaft der Frauen in Leipzig belegte sie mit einer Weite von 16,55 m den sechsten Platz. Ihre persönliche Bestleistung hat sie vier Wochen zuvor bei der Sachsenmeisterschaft in Chemnitz auf 16,66 m verbessert. Im Freien liegt ihre Bestmarke bei 16,42 Metern.

Um bei internationalen Wettkämpfen starten zu können, muss sich die 19-Jährige aber noch weiter steigern. „Ich habe mir für dieses Jahr die 17 Meter vorgenommen“, sagt Sarah Schmidt. Am besten wären 17,20 Meter, denn damit würde sie die Qualifikationsnorm für die Universiade erfüllen. Die Weltsportspiele der Studenten werden Ende August in Taipei (Taiwan) ausgetragen.

Ebenso wichtig ist es für Sarah Schmidt, sich für die U 23-Europameisterschaften 2017 in Bydgoszcz (Polen) zu qualifizieren. „Die Qualifikationsweite von 16,00 Metern zu schaffen, dürfte kein Problem darstellen“, ist sie sich sicher. Allerdings ist sie nicht die einzige deutsche Athletin dieser Altersklasse, die zur EM fahren will. „Der Konkurrenzkampf ist hart, weil es fünf Athletinnen gibt, die die Norm erfüllen können. Bei der EM gibt es aber nur drei Startplätze“, so Schmidt. Favorisiert sind in dieser Hinsicht sicher Alina Kenzel (VfL Waiblingen) und Katharina Maisch (TuS Metzingen). Beide übertrafen in Leipzig die 17-Meter-Marke und belegten hinter Christina Schwanitz die Plätze zwei und drei. Außerdem gehören Claudine Vita (SC Neubrandenburg) und Julia Ritter (TV Wattenscheid), die bei der Hallen-DM hinter Schmidt platziert waren, zu den Athletinnen, die um einen EM-Startplatz kämpfen.

Derzeit steht jedoch das Studium im Vordergrund. Sarah Schmidt studiert seit Oktober des vergangenen Jahres an der Technischen Universität Chemnitz Medizintechnik. Eine Prüfung hat sie nach Abschluss des ersten Semesters noch zu absolvieren. Sie fühle sich wohl an der Uni, sagt Sarah Schmidt. „Ich bin aber froh, dass es wie beim Abitur auch beim Studium für uns Sportler besondere Bedingungen gibt, sodass wir Prüfungen auch später als gefordert ablegen können“, so die 19-Jährige.

Wenn die Prüfungszeit vorbei ist, steht die Vorbereitung auf die Sommersaison an. Trainingslager auf Zypern und in Südtirol sind geplant. Mitte Juni gilt es, bei der Deutschen U 23-Meisterschaft gute Leistungen zu bringen. Am 8. und 9. Juli wird in Erfurt die Deutsche Meisterschaft der Frauen und Männer ausgetragen, und in der Woche darauf die U 23-EM in Bydgoszcz ...

