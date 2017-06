Harter Brexit am Supermarkt Der seit Wochen am schwarzen Netto geparkte britische Ford wird abgeschleppt. Für den Halter wird es teuer.

Der blaue Ford auf dem Netto-Parkplatz wird abgeschleppt. © Kristin Richter

Das Ordnungsamt greift durch. Am Mittwoch wurde der Dauerpark-Ford mit britischem Kennzeichnen vom Parkplatz des Hunde-Nettomarkts an der Königsteiner Straße abgeschleppt. Zuvor hatte die Stadtverwaltung den Halter mehrfach aufgefordert, den Wagen zu entfernen. Der Ford steht jetzt auf dem städtischen Grundstück beim Bauhof, teilt Stadtsprecher Thomas Gockel mit. Die Verwaltung wird den Besitzer erneut auffordern, sein Fahrzeug zu entsorgen. Kommt er dem nicht nach, übernimmt das die Stadt. „Die Kosten dafür sowie für das Abschleppen stellen wir dem Halter in Rechnung“, so der Sprecher.

Mit einem Schnäppchenpreis darf der Autobesitzer nicht rechnen. Nach SZ-Informationen kostet allein das Abschleppen rund 160 Euro. Bereits seit mehreren Wochen stand der Ford am Supermarkt. „Der Parkplatz ist zwar Privatgrundstück, aber öffentlich zugänglich, sodass das Rathaus verantwortlich ist“, sagt Gockel.

