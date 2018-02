Harte Wettkämpfe in Radebeuler Schwimmhalle Knapp 200 Teilnehmer kamen zum Vergleichswettkampf der Wasserwacht ins Krokofit.

Mit aufgeblasener Krone und riesigen Patschhändchen schwimmt Alex Groh (38) aus Radebeul am Sonnabend in der Radebeuler Schwimmhalle zum Ziel der Spaßstaffel beim 25. Vergleichswettkampf der Wasserwacht Dresden-Land. © André Wirsig

Radebeul. Die Wasserwacht Dresden-Land feierte am letzten Sonnabend ein besonderes Jubiläum: Zum 25. Mal richtete sie ihren traditionellen Vergleichswettkampf aus. Die Rettungsschwimmer traten in der Radebeuler Schwimmhalle in Mannschaften zu je vier bis sechs Startern in sechs Disziplinen gegeneinander an.

Es wurde um die Wette getaucht, eine Hindernisstaffel geschwommen und Rettungsringe mussten durchs Wasserbecken geschleppt werden. Immer kritisch beäugt von den Wettkampfrichtern und Zeitnehmern. Viele Teilnehmer kamen vom DRK aus Dresden, Chemnitz, Leipzig, Freital und Weißwasser. Aber auch Wasserwacht-Ortsgruppen aus dem brandenburgischen Spremberg, den thüringischen Städten Sömmerda und Arnstadt sowie aus der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt Magdeburg kämpften um den begehrten Wanderpokal.

Schon die Jüngsten stiegen ins Becken. Die jüngste Altersklasse waren Kinder bis zehn Jahre. Insgesamt kamen rund 200 Schwimmer zum Wettbewerb und brachten die Schwimmhalle an ihre Kapazitätsgrenze.

