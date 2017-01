Harte Männer aus weichem Porzellan Erstmals sind in Sachsen jetzt Stücke einer besonderen Meissener Sammlung zu sehen.

Das schönste Stück ist 70 Zentimeter hoch und mehr als einen Meter breit: Ein Tafelaufsatz aus Meissener Porzellan aus 13 Teilen, der Bergleute bei verschiedenen Arbeiten zeigt und von einem Oberberghauptmann in Paradetracht gekrönt wird. Die Arbeit in einer Produktion aus dem Jahr 1984 geht auf die ursprünglich zu verschiedenen Zeiten im 18. und 19. Jahrhundert entstandenen Teile des Aufsatzes zurück. Sie ist das Prunkstück der Ausstellung „Der Bergbau und das weiße Gold“, die gegenwärtig im Chemnitzer Schloßbergmuseum zu sehen ist und wohl überhaupt das umfangreichste bergbauliche Porzellan.

Die Sonderschau zeigt Figuren, Geschirr und Gebrauchsgegenstände mit Bergbaumotiven aus der Porzellansammlung Middelschulte, die ansonsten im Deutschen Bergbaumuseum Bochum ihre Heimat hat. Achim Middelschulte, Jahrgang 1945, war Bergassessor im Ruhrgebiet und sammelte jahrzehntelang aus Verbundenheit mit seinem Beruf Porzellan mit bergmännischen Motiven. Nicht zuletzt, weil Bergbau und Hüttenwesen selbst maßgeblich die Erfindung des Porzellans befördert haben. Auch daran erinnert die Ausstellung mit ihren etwa 100 Einzelstücken, wovon viele aus der Porzellan-Manufaktur Meissen kommen.

Johann Joachim Kändler prägte ab 1731 nicht nur die Figurenplastik in Meißen, sondern auch in anderen europäischen Manufakturen. Mit bergbaulichen Motiven beschäftigte er sich ab etwa 1745. Einige der schönsten ausgestellten Figuren stammen von Kändler. Auch Teile des großen Tafelaufsatzes könnten von ihm entworfen worden sein. Der Ruf der sächsischen Manufaktur war so gut, dass, wie die Begleittexte zur Ausstellung nahe legen, mitunter andere Manufakturen das Meißner Markenzeichen statt des eigenen verwendeten.

Für die einfachen Bergleute selbst war dieses Porzellan, ganz gleich aus welcher Manufaktur, ganz sicher damals wie heute unerreichbar – zu teuer, zu schön, zu zerbrechlich – aber wie ihr Beruf in den kunstvollen Stücken aus den edelsten Porzellanmanufakturen des 18. Jahrhunderts dargestellt wurden – das dürfte ihnen geschmeichelt haben und zeugt von der ungemein hohen Wertschätzung des Bergmannsstandes, die sich bis heute erhalten hat.

Es sind durchaus Unterschiede in der Darstellung erkennbar: Während die Figuren der körperlich arbeitenden Berufe immer mit freundlichem Gesichtsausdruck dargestellt werden, schleicht sich in die Züge der aufsichtführenden und vorgesetzten Oberberghauptmänner schon einmal ein strenger, überheblicher Zug.

Demgegenüber stehen lustig-freche Putten, halbnackte Kinderfiguren, mit Bergbau-Accessoires, die sich so fröhlich ans Werk machen, dass es den Herrschaften, die an den mit diesen Figuren geschmückten Tischen tafelten, vorgekommen sein muss, als sei der Bergbau der reinste Kinderspaß. Auf Tellern, Tassen, Kannen und Dosen werden in bergmännischen Szenen oft kleine Geschichten erzählt – unter anderem darüber, dass tatsächlich auch Kinder im Bergbau arbeiteten. Die bergmännischen Porzellane erzählen von der hohen Kunst der Porzellanhersteller jener Zeit. Viele Stücke dienten ursprünglich der Dekoration an Fürstenhöfen, manche wurden nur einmal hergestellt, einige ursprünglich als Auszeichnungen (statt Orden) vergeben. Dass sie jetzt der Öffentlichkeit zugänglich sind, ist ein weiterer Vorzug der Ausstellung.

„Der Bergbau und das weiße Gold“ ist noch bis 26. Februar im Schloßbergmuseum Chemnitz zu sehen. Geöffnet ist dienstags bis sonntags, 11 bis 18 Uhr.

zur Startseite