Harte Belastungsprobe für Anwohner der Dorfstraße Der Dorfbach sollte das Regenwasser ableiten. Doch an manchen Stellen war ein Loch. Flicken hilft nicht mehr.

Anfang Juli wollen die Bauleute im oberen Bereich fertig sein. © Marko Förster

Ulbersdorf. Unermüdlich kämpfen sich die Bauarbeiter den Bach entlang. Sie stecken auf der Dorfstraße mitten in einem Großprojekt, wie es die Einwohner in dem Hohnsteiner Ortsteil schon lange nicht mehr erlebt haben. Ihr Dorfbach, der auch das gesamte Regenwasser ableitet, war kaputt. Stückweises reparieren hilft nicht mehr. Deshalb wird jetzt der gesamte Dorfbach instand gesetzt. Insgesamt 1,45 Millionen Euro werden ober- und unterirdisch verbaut. Dafür gibt es Fördermittel aus dem Hochwasserschutzprogramm. Und da sich der Dorfbach praktisch durch den ganzen Ort zieht, wird auch überall gebaut. Um die Belastungen für die Anwohner nicht noch zu verdoppeln, wird in mehreren Abschnitten gebaut. Derzeit ist die Baufirma dabei, im oberen Bereich der Dorfstraße alle noch nicht freigelegten Anschlüsse zu suchen und ebenfalls an den neuen Kanal aufzubinden.

Nachdem diese Arbeiten abgeschlossen sind, folgen Ende Juni die Straßenbauarbeiten. Anfang Juli könnte dieser Bauabschnitt wieder für den Verkehr freigegeben werden. Davon geht Alexander Hentzschel vom Hohnsteiner Bauamt aus. Danach geht es in Richtung Ortsmitte weiter. Ein ebenfalls kompliziertes Stück, da sich der Dorfbach hier zum Teil unter den Häusern entlang schlängelt und auch überbaut wurde. Im unteren Bauabschnitt ist die erste Teilstrecke zwischen Auslauf in die Kaskade und dem Durchlass am Ende des Grundwegs ebenfalls geschafft. Die Bauleute treiben die Gewässeroffenlegung nun oberhalb des Durchlasses parallel zum Grundweg weiter voran. Das war eine Forderung, um überhaupt Zuschüsse für das Projekt zu erhalten. Nach der Sanierung soll der Bach eine Wassermenge aufnehmen können, wie sie ein statistisch alle 100 Jahre auftretendes Hochwasser bringt. Das Einzugsgebiet des Dorfbaches umfasst etwa 30 Hektar. Etwa 1,9 Kubikmeter Wasser pro Sekunde kommen am unteren Bachlauf am Grundweg an. Die Dorfstraße ist wegen der Bauarbeiten gesperrt. Umleitungen innerorts sind ausgeschildert. Die Bäckerei und das Erbgericht sind erreichbar.

zur Startseite