Hart umkämpft Dynamo liefert ein intensives Ost-Duell gegen Union Berlin – mit dem 0:0 ist keiner unzufrieden.

Kampf ist Trumpf beim Spitzenspiel zwischen Dynamo Dresden und Union Berlin – auch für die eigentlichen Spielmacher Marvin Stefaniak, der sich buchstäblich reinwirft, und Felix Kroos. Im Hintergrund eilt Andreas Lambertz dazu, um zu helfen.

Giuliano Modica kommt nach einer Ecke nicht richtig an den Ball, Union-Torhüter Jakob Busk muss nicht eingreifen. Wenn es an Dynamos Spiel etwas zu kritisieren gibt, dann die fehlende Gefahr nach Standards.

Der Kapitän zeichnet ein ziemlich treffendes Stimmungsbild. Er spüre „keine überschwängliche Freude, aber auch absolut keine Traurigkeit“, sagt Marco Hartmann. Damit dürfte er die Gefühlslage der Dynamo-Fans unter den 30 153 Zuschauern im ausverkauften DDV-Stadion am Sonntagnachmittag gut getroffen haben. Natürlich hatten sie auf einen Sieg gegen Union Berlin gehofft, können nach dem umkämpften Ost-Duell in der 2. Fußball-Bundesliga aber auch mit dem torlosen Unentschieden leben.

„Es war viel Kampf, viel Wille, viel Stückwerk“, meint Hartmann, „aber auch wahnsinnig viele Emotionen und Leidenschaft.“ Die Trainer sprechen hinterher von einem intensiven Spiel, wobei der Kombinationsfluss auf dem neu verlegten und perfekt bespielbaren Rasen gestört wird durch viele Zweikämpfe im Mittelfeld, verbissen geführt. „Es haben schon das eine oder andere Mal die Funken gesprüht“, sagt Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus. „Da geht es um jeden Quadratmillimeter auf dem Platz.“ Schiedsrichter Benjamin Brand aus Bamberg muss oft unterbrechen, leitet die Partie aber souverän.

Gute Chancen sind selten zu sehen, Unions Felix Kroos mit einem Distanzschuss und Dynamos Marvin Stefaniak per Freistoß kommen dem Tor in der ersten Halbzeit am nächsten. Nach der Pause sind die Dresdner aktiver, aber Stefaniak und Niklas Hauptmann sich nach dem Lupfer von Andreas Lambertz im Strafraum nicht einig. Später pariert Jakob Busk, Schlussmann der Köpenicker, stark gegen Hauptmann. Die beste Möglichkeit für die Gäste hat ausgerechnet ein gebürtiger Dresdner. Ex-Dynamo Toni Leistner setzt seinen Kopfball jedoch übers Tor. Letztlich bleibt es beim Unentschieden, mit dem wenigstens keiner unzufrieden ist. „Das ist für die Zuschauer vielleicht nicht so attraktiv, aber du musst einen Gegner auch mal richtig beackern – das haben wir gemacht“, sagt Hartmann, und er findet: „Von der Stimmung kam es so rüber, dass die Leute Respekt haben vor unserer Leistung.“

Das Dynamo-Zeugnis: Ballas ragt heraus zurück 1 von 13 weiter Marvin Schwäbe: 2 Zumindest zu Beginn stockt einem noch der Atem, wenn er enge Szenen mit den Füßen statt seinen Händen klärt, fußballerisch aber ein Genuss. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Philip Heise: 3 Macht defensiv nicht viel falsch und in der Offensive noch mehr richtig. Der Winter-Neuzugang ist eine echte Bereicherung. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Florian Ballas: 2 Was Berlins Abwehrchef kann, kriegt auch er hin. Liefert sich einige harte Duelle mit Unions Stoßstürmer Polter. Starkes, umsichtiges Spiel. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Giuliano Modica: 3 Zwei Fehlpässe am Anfang, dazu ein Stellungsfehler und die Gelbe Karte – hatte schon deutlich bessere Zeiten, stabilisiert sich dann aber. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Fabian Müller: 3 Die rechte Außenbahn liegt ihm als Rechtsbeiner besser, was sein abwartendes Spiel aber nicht ändert. Wagt sich zaghaft nach vorn. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Marco Hartmann: 3 Hat kurz vor Schluss eine der wenigen Halbchancen und ansonsten genug zu tun, die Mannschaft defensiv zusammenzuhalten. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Niklas Hauptmann: 3 Den unglücklichen Aktionen in Halbzeit eins folgt eine auffällige zweite Hälfte als Ballsicherer und -verteiler. Erhält mehrfach Szenenapplaus. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Andreas Lambertz: 3 Vor allem für ihn ist das Spiel eine Abwägungssache zwischen Attacke und Absicherung. Entscheidet sich für Letzteres. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Marvin Stefaniak: 3 Zehn Eckbälle schießt er, kaum einer ist gefährlich. In dem engen Spiel hätte das den Unterschied machen können – oder müssen. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Erich Berko: 3 Wunderheilung? Sieben Tage nach seiner Knieverletzung wieder dabei – und erneut auffällig mutig und zweikampfstark. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Stefan Kutschke: 3 Ackert, rackert, kämpft. Sein Duell gegen Ex-Dynamo Leistner ist Höhepunkt des Ostduells, in dem er chancenlos bleibt. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Pascal Testroet: 3 Kommt spät und kaum zum Zug. Schießt einmal aufs Tor – und damit mehr als der für ihn ausgewechselte Kutschke. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Nicht zu bewerten: Aias Aosman. (SZ/-yer)

In solchen Spielen, in denen Fußball gearbeitet wird, ist der Mittelfeldrackerer in seinem Element. „Es klingt vielleicht blöd, aber mir hat es Spaß gemacht“, sagt er. „Die Unioner waren griffig, haben dazwischengehauen – da konnte man schön mitmachen.“ Auch die, die sonst eher für die filigranen Pässe zuständig sind wie Stefaniak oder Hauptmann, hätten gegrätscht und sich reingehauen, lobt Hartmann. „Wenn man sieht, wie die Jungs marschieren und ihre Knochen hinhalten, ist es für mich einfach eine Freude, mit ihnen zu laufen und zu ackern.“

Die feine Spitze, die Neuhaus in der Pressekonferenz danach setzt, ist reine Selbstironie. „Ich würde gern mal wieder ein Heimspiel gewinnen“, sagt er und spricht nach drei Unentschieden zu Hause von einer Mini-Krise. „Da müssen wir aufpassen. Aber es kommt ja übernächste Woche ein leichter Gegner.“ Nach dem Auswärtsspiel beim FC St. Pauli am Sonntag ist dann mit Hannover 96 das nächste Topteam zu Gast.

Neuhaus will wohl die Diskussion auf die Schippe nehmen, ob denn Dynamo nicht doch den Durchmarsch in die erste Liga anpeilen sollte. Den Sprung auf Platz vier haben die Schwarz-Gelben zwar verpasst, aber trotzdem einen Punkt auf die Aufstiegsplätze gutgemacht. Vielleicht auch wegen dieser Konstellation sind sie zuerst darauf bedacht gewesen, wenn ihnen schon selber kein Tor gelingt, dann wenigstens keinen Gegentreffer zu fangen. „Ich habe in der 82. Minute auf die Uhr geschaut und zu Florian Ballas gesagt: Egal, was hier passiert, wir spielen hinten zu null – und fertig“, erzählt Hartmann.

Weil die Defensive steht, behält Ballas mit seiner Aussage aus dem Buch der Binsenweisheiten des Fußballs recht: „Wenn du hinten keinen fängst, kannst du schon mal nicht verlieren.“ Und das ist an diesem Nachmittag beiden Mannschaften wichtiger, als mit erhöhtem Risiko auf Sieg zu gehen, auch wenn Neuhaus das so nicht bestätigen will. „Was bedeutet weniger Risiko, wie spielt man dann?“, fragt er. „Wir hätten vielleicht einen zweiten Stürmer bringen können, aber Stefan Kutschke hatte in der Aktion davor einen mitgekriegt, ich wusste nicht, ob er durchhält.“

Eine Anweisung, allein den Punkt zu sichern, habe er nicht gegeben. „Ich hatte immer ein bisschen Hoffnung, dass wir noch ein Tor machen.“ Eine gute Chance ergibt sich noch, aber der eingewechselte Pascal Testroet setzt seinen Schuss deutlich zu hoch an. „Ich hüpfe jetzt nicht nach Hause“, meint Hartmann zum guten Schluss, „sondern versuche mich irgendwie zu meinem Auto zu schleppen. Dann lege ich mich auf die Couch und mache mir Gedanken, wie wir nächsten Sonntag effektiver nach vorn spielen können.“

