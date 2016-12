Harry Potter fürs Kinderheim In der Comenius-Buchhandlung auf der Steinstraße steht ein Wunschbaum, unter den Kunden Geschenke legen können.

In der Comenius-Buchhandlung legt Mitarbeiterin Sybille Scholz stolz die Geschenke unter den Baum, die Kunden für bedürftige Kinder erworben haben. © nikolaischmidt.de

Das neue Buch aus der Harry Potter Welt, eine DVD von Disneys Eiskönigin oder ein arabisches Wörterbuch für die Wohngruppe. Am Weihnachtsbaum hängen Sterne mit den Wünschen, wie sie viele Kinder in diesen Tagen haben und ihre Eltern versuchen, zu erfüllen. Doch dieser Baum in der Comenius-Buchhandlung ist etwas Besonderes. Die Wünsche stammen von den Kindern und Jugendlichen aus dem Janusz-Korczak-Heim in Weinhübel, und es sind die Kunden der Buchhandlung, die die Sterne vom Baum nehmen, den Wunsch lesen und das Geschenk kaufen. „Es ist schön zu sehen, wie hilfsbereit die Menschen doch sind“, sagt Sybille Scholz, Mitarbeiterin der Buchhandlung. Sie macht jedes Geschenk glücklich, das sie unter den Baum legen kann. Mittlerweile stapeln sich die Geschenke schon zu einem kleinen Berg und warten darauf, am 23. Dezember für das Weihnachtsfest ins Kinderheim gebracht zu werden.

Es ist bereits das zweite Jahr, in dem der Wunschbaum im Geschäft auf der Steinstraße steht. Die Idee stammt von Sybille Scholz. „Ich habe mich gefragt, wie man sich mit einfachen Mitteln engagieren könnte“, erinnert sie sich. Die Görlitzer nahmen es gut an und erfüllten die Wünsche. Dank der Kunden der Buchhandlung hatten die Heimkinder 130 Geschenke erhalten. Auch in diesem Jahr ist die Beteiligung groß. „Wir hatten sogar einen Kunden, der die Aktion auf Facebook gepostet hat. Am nächsten Tag kam er wieder und kaufte noch zwei Geschenke – gesponsert von seinen Freunden aus Baden-Württemberg und den USA“, sagt Sybille Scholz. Sie hat das Gefühl, die Leute haben nur auf eine Möglichkeit gewartet, auf einfache Art etwas Gutes zu tun. Auch die stellvertretende Heimleiterin Carola Steckel ist dankbar für diese Beteiligung. „Schon im November wurden wir direkt angesprochen, ob es diese Aktion wieder gibt. Es wäre schön, wenn es zu einer Tradition wird.“ Doch noch hängen ein paar Sterne mit unerfüllten Wünschen an den grünen Zweigen. Bis zum 23. Dezember ist es möglich, auch den letzten Stern in ein Geschenk zu verwandeln.

zur Startseite