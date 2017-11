Aus dem Gerichtssaal Harry kann’s nicht lassen Für fast 20 weitere Einbrüche und Diebstähle hat der Mann, der einst im Amtsgericht ein Bild stahl, ein neues Urteil erhalten.

Bei Gericht ist es wie in der Marktwirtschaft. Mit der Masse sinkt der Preis. Das hat nun ein alter Bekannter erlebt – Harry N. Der 59-Jährige hat 30 Vorstrafen und hat schon 28 Jahre, also fast die Hälfte seines Lebens, hinter Gittern verbracht. Zuletzt hat er sich in seiner kriminellen Karriere auf Einbruchdiebstähle verlegt, früher – das Vorstrafenregister beginnt 1975 am Kreisgericht seiner Geburtsstadt Guben – hatte Harry N. auch Körperverletzung, eine Sexualstraftat, Sachbeschädigung und Ähnliches in seinem Portfolio.

Zuletzt wurde N. im September am Landgericht Dresden verurteilt. In diesem Berufungsprozess erhielt er für eine Reihe Einbrüche, Kunst- und gewöhnliche Diebstähle eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten. Auch jenes Urteil wollte N. trotz klarer Beweislage nicht akzeptieren. Unter anderem hatte der Dieb im Blaumann mit der auffälligen Haarpracht, einem langen grauen Pferdeschwanz, im April 2015 ein Bild aus dem Amtsgericht Dresden gestohlen. Und genau dort musste sich der gelernte Maurer und Bautischler am Donnerstag wieder verantworten.

Die Staatsanwaltschaft warf dem alternden Dieb 18 weitere Taten aus den Jahren 2015 und 2016 vor: Diebstähle von Taschen in der Hochschule für bildende Künste, Einbrüche in Firmen, in Wohnungen im feinen Loschwitz, in Keller von Mehrfamilienhäusern und dergleichen. Wieder wurden nur Taten angeklagt, die man dem Täter zweifelfrei zuordnen konnte, weil etwa seine DNA, sein Handy oder seine Kleidung an Tatorten gesichert werden konnten.

Noch ehe Harry N. oder sein Verteidiger Jörg Theißen etwas sagen konnten, schlug ihnen Richter Roland Wirlitsch, der Vorsitzende des Schöffengerichts, vor, wenn N. das Urteil vom September akzeptierte und die aktuellen Taten einräumte, dann könne er nun mit einer Verurteilung von nur sechs bis sieben Monaten zusätzlicher Haft rechnen. Wirlitsch begründete das mit dem engen Zusammenhang aller Taten aus den beiden offenen Verfahren.

Natürlich machte N. da mit, auch wenn er weiter versuchte, die eine oder andere Sache abzustreiten. Der einzige Widerstand kam von der Staatsanwaltschaft, die eine neue Strafe von über drei Jahren forderte. Das Schöffengericht blieb bei seiner Ankündigung: N. erhielt eine Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten für alles. Sage einer, dass sich das nicht rechnet. Die Staatsanwaltschaft wird es aber wohl nicht akzeptieren.

