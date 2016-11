Harmonie bei Dynamo Die Berufung gegen das DFB-Urteil passt ins Bild – und doch gibt es zur Mitgliederversammlung auch brisante Themen.

Dynamo-Präsident Andreas Ritter wünscht sich viele Mitglieder zur Versammlung am Sonnabend. © Robert Michael

So viel Ruhe war selten, schon gar nicht vor einer Aufsichtsratswahl: keine Querelen, keine Personaldebatten, keine finanziellen Hiobsbotschaften. Dynamo Dresden scheint also auf einem guten Weg zu sein, seinen schlechten Ruf als Chaosklub abzulegen. Wäre da nicht das jüngste Urteil des Sportgerichtes, die drohende Sperre des K-Blocks und 60 000 Euro Geldstrafe für das Fehlverhalten von Fans.

Doch auch dieses Thema wird bei der Jahreshauptversammlung im Dresdner Kongresszentrum am Sonnabend nicht für Differenzen sorgen. Die Gremien sind sich nämlich einig mit den Mitgliedern. In der Bewertung der Bullenkopf-Affäre. „Das ist pietätlos, eklig und geht gar nicht, davon distanzieren wir uns scharf und haben uns bei RB entschuldigt“, sagt Präsident Andreas Ritter. Aber auch in der Einordnung. „Es ist uns gelungen, und zwar mit unseren Fans gemeinsam, ein Brisanzspiel völlig friedlich über die Bühne zu bringen. Das hat uns die Polizei bestätigt, und darauf sind wir heute noch stolz“, meint Ritter.

Und folglich in der Ablehnung des Urteils. „Die Strafe steht in keinem Verhältnis – und zwar auch im Vergleich zu anderen Vereinen. Wir haben den Eindruck, dass an Dynamo Dresden ein Exempel statuiert werden soll, und das werden wir uns nicht gefallen lassen“, betont Ritter. Die Gremien haben deshalb am Mittwoch beschlossen, vor dem DFB-Bundesgericht in Berufung zu gehen. Dafür dürfte es viel Beifall von den Fans geben.

Es ließe sich streiten, ob dieser Schulterschluss richtig ist. Auf alle Fälle passt er ins Bild der Harmonie, das Dynamo derzeit abgibt. Jedenfalls nach außen. Nun ist es auch in der Vergangenheit so gewesen, dass bei sportlichem Erfolg die internen Zwistigkeiten unter der Decke gehalten wurden. Warum also sollte das diesmal anders sein?

Trotzdem hält das positive Bild auch dem ersten Blick hinter die Kulissen stand. Der Geschäftsbericht für 2015/16 weist einen Gewinn in Millionenhöhe aus. Zudem wurde die Tilgung des Kölmel-Darlehens abgeschlossen, innerhalb von zwei Jahren konnte die Sportgemeinschaft mehr als 7,7 Millionen Euro Altlasten abtragen – inklusive des Rückkaufes der Fernsehrechte. Ab der Saison 2017/18 fließen die Erlöse aus der TV-Vermarktung zum ersten Mal seit 18 Jahren wieder vollständig an den Verein – und dank der neuen Verträge dürften die mit gut zehn Millionen Euro fast doppelt so hoch sein wie für diese Spielzeit.

Genug Kandidaten für Aufsichtsrat

„Wir bewegen uns sportlich und finanziell auf einem Niveau, das Dynamo in den vergangenen 20 Jahren nicht hatte“, erklärt Ritter, und er schwärmt: „Die Begeisterung um Dynamo erlebt jedes Jahr einen neuen Höhepunkt.“ Mit mehr als 523 000 Zuschauern zu den 19 Heimspielen im Aufstiegsjahr wurde ein Allzeitrekord aufgestellt, durchschnittlich 27 544 je Spiel waren die beste Quote seit 1990. Wie die Zahl der Jahreskartenbesitzer – der Verkauf wurde vor dieser Saison bei 18 000 gestoppt – wächst die Mitgliederzahl auf gut 19 000.

Es war nicht mal schwierig, genug Bewerber für den Aufsichtsrat zu finden. „Es gab schlechtere Zeiten, in denen wir potenzielle Bewerber in vielen Einzelgesprächen überzeugen mussten von einer Kandidatur“, sagt Ritter, der mit seinen Vizepräsidenten Diana Schantin und Michael Winkler für die Wahlliste zuständig ist. Von ursprünglich elf Kandidaten haben zwei zurückgezogen, sodass noch neun – darunter fünf bisherige Mitglieder des Kontrollgremiums – für sechs frei werdende Plätze antreten.

Man muss schon genau hinschauen oder -hören, um ein Haar in der Suppe zu finden. Ritter betont die Teamfähigkeit des bisherigen Aufsichtsrates und hebt die Rolle des Vorsitzenden Jens Heinig hervor. Dem Unternehmer, seit 2008 dabei, sei es gelungen, „schwierige Themen fast immer zu einem Konsens zu bringen. Das hat etwas mit seiner Führungspersönlichkeit und Erfahrung bei Dynamo zu tun.“ Hinter dieser Aussage steckt mehr als die Anerkennung seiner Arbeit. Was der Präsident nicht verrät: Es gibt Bestrebungen, Heinig abzulösen. Er ist bisher vom Jugendrat aufgestellt und müsste von dem Anfang nächsten Jahres bestätigt werden. Ganz ohne Personalquerelen geht es dann eben doch nicht bei Dynamo.

Brisant werden könnte außerdem die Entscheidung zum neuen Trainingsgelände. Das soll im Ostragehege entstehen, doch dafür muss erst einmal ein Beschluss aufgehoben werden, wonach es in Stadionnähe entstehen soll. Dabei wurde an einen Ausbau der Flächen im Großen Garten gedacht. Der sei aber aus Platz- und Genehmigungsgründen nicht möglich, heißt es im Bericht der Geschäftsführung, zudem läuft der Pachtvertrag dort 2018 aus.

Ritter spricht von dem Trainingszentrum als „Grundbaustein, wenn wir überhaupt mal auf die Idee kommen wollen, in der ersten Liga anzuklopfen“. Vorerst aber sieht der Präsident den Klub in der zweithöchsten Klasse gut aufgehoben. „Das sieht man am Verlauf dieser Saison: Von Euphorie bis Depression haben wir schon alles erlebt.“ Wenn man die Mentalität einer Fahrstuhl-Mannschaft abgelegt und sich in drei, vier Jahren etabliert habe, könne man sich immer noch höhere Ziele stecken.

Wichtigste Voraussetzung: Ruhe im Verein – nicht nur nach außen.

Dynamo testet am Freitag mit zwei Mannschaften: Das Future Team spielt um 11 Uhr in Modra gegen FK Teplice, die Stammkräfte 18.30 Uhr gegen den Berliner AK, Tabellenzweiter in der Regionalliga, im Parkstadion in Wilsdruff.

