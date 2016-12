Harmona schafft die schwarze Null Mit einem kleinen Aufreger verabschiedet sich die insolvente Akkordeon-Manufaktur Harmona in Klingenthal aus dem Jahr: Das Umsatzziel wird nicht zwar erreicht, aber bald will das Werk wieder Gewinn machen.

Nagelneue Harmona-Akkordeons © dpa

Im zweiten Jahr der Insolvenz hat die Harmona Akkordeon GmbH in Klingenthal (Vogtlandkreis) ihr Umsatzziel knapp verfehlt. „Aber wir schreiben eine schwarze Null. Im nächsten Jahr wollen wir Gewinn machen“, erklärte Insolvenzverwalter Helgi Heumann. Der Rechtsanwalt hatte in diesem Jahr mit 2,4 Millionen Euro an Umsatz gerechnet, durch den Verkauf von rund 2 000 Akkordeons. Erreicht wurden 2,05 Millionen Euro. „Aber die Situation hat sich nach einer kurzen Aufregung wieder beruhigt, wir schauen positiv ins neue Jahr.“

Sachsens letzte Akkordeonfabrik - nach eigenen Angaben die ältetste der Welt - hat noch 43 Mitarbeiter, ursprünglich waren es 80. Weitere Stellenstreichungen sind laut Heumann nicht geplant.

Heumann hofft, dass Mitte 2017 die Talsohle durchschritten ist. Mit einem Investor aus Sachsen, der an acht weiteren mittelständischen Unternehmen beteiligt ist, gibt es weiter Gespräche.

Im Moment laufe der Betrieb auf Vollzeit. „Ob wir nach der Weihnachtsruhe einige Phasen von Kurzarbeit machen müssen, hängt vom Markt ab.“ Die Harmona wird im Januar wie bisher im kalifornischen Anaheim bei einer der wichtigsten US-Musikmessen dabei sein. „Wir müssen dringend den Vertrieb ausbauen, da besteht Nachholbedarf.“ Ziel sei es, weitere Märkte zu erschließen. Konkrete Schritte will Heumann ab nächstem Jahr nennen.

Mehr Enthusiasmus würde sich der Insolvenzverwalter von der Stadt Klingenthal wünschen. „Die Absichtserklärungen sind da, aber von selbst kommt bisher wenig.“

Bürgermeister Thomas Hennig (CDU) entgegnet: „Finanzielle Unterstützung können wir als Kommune nicht leisten. Mein Vorschlag war, ein Grundstück in unserem Gewerbegebiet zur Verfügung zu stellen und sich dadurch als Gesellschafter zu beteiligen.“ Hennig sieht aber auch den Freistaat und den Bund in der Pflicht. Der Klingenthaler Akkordeonbau sei in Deutschland mittlerweile einmalig, da die Instrumente noch vor Ort hergestellt und zusammengebaut würden.

Wichtig sei laut Heumann die Suche nach einem geeigneteren Gebäude. „Ein stillgelegter Supermarkt wäre ideal.“ Die Mietvereinbarung für das bisherige, marode Gebäude läuft Mitte nächsten Jahres aus. Auch zukünftig soll die Harmona im vogtländischen Musikwinkel bleiben.

Seit jetzt bald 165 Jahren werden in Klingenthal Akkordeons gebaut. Die Instrumente zielen auf den Mittelklasse-Bereich und kosten laut Heumann durchschnittlich 1 800 Euro. (dpa)

