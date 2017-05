Tennis Harmlose Wespen Der Gegner aus Zehlendorf war für die Waldheimer keine große Hürde. Am Sonntag kommt es aber zum Spitzenduell.

Milos Valek gewann sowohl sein Einzel als auch das Doppel mit Klaus Pluhm. © Lars Halbauer

Im dritten Heimspiel nacheinander für die Herren 55 des 1. TC Waldheim waren zu Himmelfahrt die bis dahin noch sieglosen Zehlendorfer Wespen aus der Hauptstadt zu Gast auf dem Pfaffenberg. Die Gastgeber verbuchten einen deutlichen 7:2-Erfolg. Nach drei Siegen müssen die Waldheimer als aktueller Tabellenführer der Ostliga am Sonntag beim ebenfalls ungeschlagenen Berliner Spitzenclub Blau-Weiß antreten. „Wir werden alles unternehmen, um diese Position zu verteidigen“, sagte Teamkapitän Ernst Schneider.

Gegen die Zehlendorfer Wespen lagen die Waldheimer nach dem ersten Durchgang 2:1 in Führung. Jiri Mares in Top-Verfassung spielte für seinen Berliner Gegner viel zu schnell und gewann nach kaum einer Stunde Spielzeit. Hans Richter packte gegen einen sehr sicheren Gegner zu oft die Brechstange aus und produzierte dadurch unnötige Fehler. Klaus Pluhm hatte mit solidem Spiel und immer wieder überraschenden Netzangriffen keine Mühe, den zweiten Punkt einzufahren. Im zweiten Durchgang musste Ernst Schneider nicht über die volle Distanz gehen, da sich sein Gegner bei klarer Führung des Waldheimer Kapitäns verletzte. Milos Valek hatte es mit einer sehr wehrhaften Wespe zu tun, gewann aber souverän die entscheidenden Ballwechsel. Wolfgang Kühne kam im ersten Satz überhaupt nicht mit dem unorthodoxen Spiel seines Gegenübers zurecht. Im zweiten Durchgang war es ein Spiel auf Augenhöhe mit dem glücklicheren Ende für den Hauptstädter. In den Doppeln waren die Berliner komplett auf verlorenem Posten. (DA/es)

