Harig verteidigt Aus für Geburtenstation

Die Geburtenstation in Bischofswerda schließt.

Dass Geburtenstation in Bischofswerda geschlossen wird, ist für den Bautzener Landrat Michael Harig (CDU) unvermeidbar. Es sei momentan einfach nicht möglich, die zwei Frauenkliniken in Bischofswerda und Bautzen qualitativ und quantitativ sicherzustellen.

Als Vorsitzender des Aufsichtsrates wird Landrat Michael Harig regelmäßig über den Geschäftsverlauf der Oberlausitz-Kliniken informiert. Am Dienstag gab das Unternehmen das Aus für die Bischofswerdaer Frauenklinik bekannt. Die Einrichtung soll ab dem ersten Quartal 2018 nach Bautzen in das neue Frauen- und Kinderzentrum verlegt werden. „Die Schließung der Geburtsstation hat nichts mit einer Schädigung oder dem Abhängen der Stadt Bischofswerda zu tun“, betont Landrat Michael Harig. Grund für diese Entscheidung sei viel mehr ein akuter Mangel an Fachärzten und Hebammen.

Vor allem Bischofswerdas Oberbürgermeister Holm Große hatte die Entscheidung der Oberlausitz-Kliniken zuletzt stark kritisiert. Er befürchtet, dass die Schließung der Geburtenstation nur der Anfang vom Ende des gesamten Bischofswerdaer Krankenhauses sein könnte. Auch sei das Aus der Frauenklinik nach der Schließung vieler kreiseigener Einrichtungen ein weiterer Nackenschlag, den Bischofswerda so nicht hinnehmen dürfe.

