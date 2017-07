Happy End nach filmreifem Antrag Es hat ein wenig gedauert. Aber jetzt haben sich Michaela Flacke und Steffen Thiele das Eheversprechen gegeben.

Fast auf den Tag genau zwei Jahre nach dem Heiratsantrag zum Schul- und Heimatfest 2015 gaben sich Michaela Flacke und Steffen Thiele am Sonnabend das Eheversprechen. Die beiden heirateten mit vielen Gästen im Roßweiner Rathaus. © André Braun

Das Trauzimmer im Rathaus hat nicht gereicht. Daher war am Sonnabend der historische Saal des Roßweiner Rathauses festlich geschmückt. Als Standesbeamtin hatte an diesem Mittag Hauptamtsleiterin Michaele Neubert vorn Platz genommen. Schon länger besitzt sie nach zweiwöchiger Ausbildung die Befugnis, Heiratswilligen das Eheversprechen abzunehmen. Daneben kam sogar Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) zu Wort. Doch weder er noch seine Amtsleiterin standen an diesem Tag im Mittelpunkt, sondern Michaela Flacke und Steffen Thiele. Der für die SPD im Stadtrat sitzende Handwerksmeister hatte zum Schul- und Heimatfest 2015 seiner damaligen Freundin den Heiratsantrag gemacht. Nach dem Festspiel, das die Stadträte in Schuluniformen gestalteten, fiel Thiele nahezu filmreif auf die Knie und stellte Michaela Flacke die entscheidende Frage. Vor Hunderten Zuschauern sagte sie sichtlich überrascht und gerührt Ja. Dieses Wort wiederholten beide am Sonnabend, ehe sie nach einem Sektempfang im Rathaus mit großer Gästeschar weiterfeierten. (DA/sig)

