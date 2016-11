Happy-End für Pappritzer Elefant? Noch immer hat Kirshnee Pillay nichts von der Stadt gehört, obwohl Fristen ausliefen. Doch eine Lösung scheint greifbar.

Kirshnee Pillay mit ihrem umstrittenen Granitelefanten. © Rene Meinig

Er macht auch weiterhin eine gute Figur, der Granitelefant vor dem Grundstück von Kirshnee Pillay. Die Pappritzerin hatte im September mit einer Posse stadtweit für Schlagzeilen gesorgt. Nachdem der Elefant jahrelang unbeobachtet an einer Straßenecke gestanden hatte, war er für die Stadt plötzlich „verkehrsgefährdend“ und Pillay sollte ihn postwendend entfernen. Dagegen wehrte sie sich.

Im Ergebnis stellte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) eine für beide Seiten akzeptable Lösung in Aussicht. Doch bis heute hat die gebürtige Südafrikanerin nichts von der Stadt gehört, obwohl es Gespräche geben sollte. Nun schreibt der Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Bau, dass er Kirshnee Pillay in Kürze einen Pflegevertrag anbieten will, wonach sie als Anliegerin das Straßenbegleitgrün im Ehrenamt pflegt. Zurzeit wird der Mustervertrag erarbeitet. (SZ/kh)

