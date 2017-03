Hans im Unglück Ein Mann aus dem Osterzgebirge sucht nach einer Frau, verliert viel Geld – und hofft, es wird noch alles gut.

Ein Neuanfang mit 85. Warum nicht? Man sieht ihm sein Alter nicht an, ist zuvorkommend, hat eine angenehme Stimme und ein gepflegtes Auftreten. Und: „Ich bin kein Mann, der allein sein kann.“ Sechs Jahre hat er seine Frau gepflegt. Im vergangenen Oktober starb sie. Das ist noch nicht einmal ein halbes Jahr her. Nun schon wieder auf Brautschau zu gehen, finden manche vielleicht etwas früh. Deshalb und weil seine Geschichte kein glückliches Ende hat, möchte er nicht mit seinem richtigen Namen in der Zeitung stehen. Er wohnt in einem kleinen Ort im Osterzgebirge und erzählt seine Geschichte trotzdem, weil er andere aufmerksam machen will. Für uns nennt er sich Hans. Das erinnere doch noch an Glück, sagt er.

Es begann, wie es oft beginnt, mit einer Annonce. Er las sie. Es passte. Doris gefiel ihm. Er schrieb an die Adresse, die darunter stand. Eine Woche später ein Anruf. Nicht von Doris. Sie sei interessiert, hieß es, jedoch sei ein Vorgespräch üblich. Es kam dann ein Mann zu Hans. „Ein stattlicher Mann, der reden konnte wie ein Buch“, erzählt der ältere Herr. Heute sagt er, es sei wie auf der Kaffeefahrt gewesen. „Nach zwei Stunden war ich fix und fertig“, sagt Hans. „Er hat mir dann noch einen Zettel vorlegt, ich sei leicht vermittelbar.“ Dann die Rechnung: 1 900 Euro. Das war happig, sei aber ein Sonderangebot für ihn. Hans unterschrieb „trotz Bauchschmerzen“ und bezahlte. Immer in der Hoffnung auf Doris. Mit ihr, schon mit der Vorstellung von ihr, war seine Freude am Leben zurückgekehrt.

Der erste Brief, den Hans bekam, war wieder nicht von Doris. Dennoch rief Hans die Dame „voller Freude“ an. Eine nette Frau. Sie trafen sich, er nahm Blumen mit. Sie redeten miteinander, fanden sich sympathisch. Nur will sie keineswegs umziehen, und schon gar nicht mit einem Mann zusammen. Sie suche jemanden, um mal ins Theater zu gehen und gemeinsam etwas zu unternehmen. Ähnlich war es bei der zweiten und dritten Frau. Die wunderten sich auch, denn sie suchten ja Freizeitkontakte und keinen Mann zum Zusammenleben. Hans sagt: „Ich fühlte mich verarscht.“ Er ahnte nun, seine Doris gibt es wohl in echt gar nicht.

Dann erzählte er auch seinem Sohn von seinen Versuchen und dem Vertrag. Der schimpfte mit ihm. Gemeinsam sahen sie sich den Vertrag genauer an. Und siehe da, da stand Freizeitkontakte. „Aber ich hatte doch immer klar und deutlich gesagt, dass ich mit einer Frau zusammenleben möchte und nicht von hier weg will.“ Hans weiß, er hat einen Fehler gemacht. Doch er hatte keine Zweifel und dem Mann geglaubt, der ihm zwei Stunden alles schmackhaft gemacht hatte.

Hans schrieb an die Vermittlungs- und Beratungsagentur nach Halle, mit der er den Vertrag unterschrieben hatte, verwies auf die Diskrepanz. Es würden ihm sechs Vorschläge unterbreitet, antwortete die Agentur. Sei keine passende Partnerin dabei, bekomme er noch ein Jahr lang kostenlos Vorschläge.

Eine bekannte Adresse

Bei der Verbraucherzentrale in Dresden ist das Hallenser Institut bekannt. Voriges Jahr habe es sechs Beschwerden gegeben, dieses Jahr schon mindestens vier, heißt es. Hans soll umgehend fristlos per Einschreiben kündigen, damit nicht unter Umständen irgendwelche Klauseln mit Verlängerungen wirksam werden. Die Frist für den Widerruf ist zwar vorbei, aber auch er kann eine Option sein. Die 1 900 Euro seien zudem ziemlich viel Geld, sagt die Beraterin und kann nur appellieren: Immer das Kleingedruckte lesen, sich nicht zum schnellen Unterschreiben und Bezahlen bewegen lassen. Das hat Hans nun auch eingesehen.

Die Geschäftsführerin der Hallenser GmbH spricht zunächst von verschiedenen Verträgen, die Kunden abschließen. Es werde für jeden ein Profil erstellt, und natürlich brauche es mehrere Anläufe. Dann bricht sie das Telefonat ab, ruft kurz darauf zurück und möchte vom Betroffenen eine Vollmacht, die der SZ bestätigt, in seinem Interesse zu fragen. Diese und die schriftlichen Fragen sollen per Post zugesendet werden. Unabhängig davon solle sich der Herr bei Problemen an sie wenden.

Das habe er doch mehrfach schriftlich gemacht, beschwört Hans und zeigt seine handgeschriebenen Briefe. „Ich habe nicht geglaubt, dass mir das passiert, ich bin doch sonst so clever“, sagt er. Er ärgert sich über sich selbst und hofft, dass sein Beispiel andere warnt. Jetzt wird er andere Wege gehen. Er hat noch nicht aufgegeben, eine Frau zu finden, die zu ihm passt, zu ihm zieht und die er in den Arm nehmen kann. Dafür fühlt er sich noch lange nicht zu alt.

