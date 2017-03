Hans im Pech Trotz Haftbefehls kann ein Meißner nicht geschnappt werden. Dann macht er einen verhängnisvollen Fehler.

Fahrkarten am Automaten zu kaufen, ist ganz einfach. Doch der Angeklagte hat immer wieder Pech. Immer, wenn er bezahlen will, ist der Automat kaputt, sagt er. © Wolfgang Kluge/dpa

Der 24-jährige Meißner ist ein richtiger Pechvogel. Immer dann, wenn er mit der S-Bahn fahren und zuvor eine Fahrkarte lösen will, ist der jeweilige Fahrscheinautomat kaputt. Was bleibt ihm da anderes übrig, als ohne Fahrschein zu fahren? Und das Pech klebt ihm weiter an den Schuhen. Immer wieder kommt ein Schaffner, kontrolliert ihn und zeigt ihn an. Auch im Radebeuler Kaufland hat Hans im Pech kein Glück. Dabei hat er bloß vergessen, einen Receiver und Lautsprecher für 180 Euro zu bezahlen. Und schon erwischt ihn ein Ladendetektiv.

Nun sitzt er mal wieder auf der Anklagebank des Meißner Amtsgerichtes, insgesamt zum 13. Mal. Schon wieder eine Pechzahl. Dass er überhaupt da ist, auch das ist seiner Pechsträhne zuzuschreiben. Meistens kommt er nämlich nicht zum Termin. Richterin Ute Wehner erlässt Sitzungshaftbefehl, der Pechvogel wird auch gefunden und vorgeführt. Doch nach dem Haftprüfungstermin lässt ihn die Richterin wieder laufen, weil er hoch und heilig versprochen hat, zur Verhandlung zu erscheinen.

Doch die Richterin muss erleben, wie es ist, wenn jemand ein fest gegebenes Wort bricht. Denn Hans im Pech ist wieder nicht da. Einen Wortbruch lässt sich die Richterin natürlich nicht bieten. Wieder erlässt sie Haftbefehl, doch diesmal ist der Mann nicht auffindbar. Doch er hat wieder Pech. In Dresden will er ein wertvolles Musikinstrument, einen Kontrabass, verkaufen. Blöd nur, dass er geklaut ist. Sein Pech: Im Kasten befindet sich noch die Rechnung. Ein Anruf des Ankäufers bei dem Rechnungsempfänger bestätigt den Verdacht: Ja, der Kontrabass wurde im gestohlen.

Unter dem Vorwand, den Preis ermittelt zu haben, lockt der Ankäufer den Pechvogel ins Geschäft. Dort wartet schon die Polizei. Und stellt fest, dass gegen den Pechvogel ein Haftbefehl vorliegt. Nicht nur das: Eine Geldstrafe hat er nicht bezahlt, die muss er nun absitzen. Wieder muss der Pechvogel zum Haftprüfungstermin zu der Meißner Richterin. Die ist diesmal konsequent, widerruft auch eine Bewährung. So muss er weitere 122 Tage in den Knast. Die Sache mit dem Kontrabass wird noch vorm Amtsgericht Dresden verhandelt werden. Heute geht es nur um sieben Schwarzfahrten und den Diebstahl im Kaufland. An den will sich der Mann gar nicht mehr erinnern können.

Das mag sogar stimmen. Bei der Vielzahl der Diebstähle kann man sich nicht alles merken. Doch der Ladendetektiv erkennt ihn eindeutig wieder. Der hatte ihn schon mehrfach gestellt. Und ihn deswegen beobachtet, als er den Markt betrat. Gesehen, wie er die Elektroartikel in der Drogerieabteilung versteckte und den Markt verließ. Eine halbe Stunde später kam er zurück, steckte die Sachen in seinen Rucksack und wollte den Markt ohne zu bezahlen verlassen.

Die Geldstrafe, die er absitzen sollte, ist inzwischen bezahlt, seine restliche, widerrufene Bewährungsstrafe muss er noch bis 26. Juli verbüßen. Mehr wird es vorläufig nicht. Wenigstens einmal hat Hans im Pech ein bisschen Glück. Staatsanwältin Yvonne Jentzsch findet, dass er jetzt genug an der Freiheit gestraft sei, fordert eine Geldstrafe von 1 000 Euro. „In der JVA erlebt er jetzt das erste Mal Konsequenzen“, so Verteidigerin Andrea Müller. Das wird aber auch höchste Zeit. Richterin Ute Wehner verurteilt Hans im Pech zu der geforderten Geldstrafe. Damit vergrößert sich sein Schuldenberg auf rund 11 000 Euro.

Doch das Urteil ist ohnehin nur ein „Durchgangsposten“, wird wohl bei der nächsten Verhandlung mit einbezogen werden. Ach ja, es gibt auch noch weitere Anklagen. Sieht ganz so aus, als nähme die Pechsträhne einfach kein Ende.

