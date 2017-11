„Hans die Geige“ spielt in Hoyerswerda auf Am Adventssonntag kann man sich im Speicher No. 1 von weichen Klängen vom Vorweihnachts-Wahnsinn erholen. Was am Wochenende des 1. Advent in der Region so alles los ist, steht im sz-veranstaltungskalender.com.

© PR

Was passt besser zur Adventszeit, als der warme, durchdringende Klang einer Violine? „Hans die Geige“ ist am Sonntag, um 19.30 Uhr, im Hoyerswerdaer Speicher No. 1 mit dem Advents- bzw. Weihnachtsprogramm „X-Mas-Rock“ zum Advent zu Gast, das gefühlvoll interpretierte klassische Weihnachtslieder in gemütlicher Atmosphäre beinhaltet. Da fehlen weder Schuberts „Ave Maria“, noch der „Tannenbaum“ (in moll) oder der legendäre „Little drummer boy“. Zusätzlich werden die Höhepunkte aus dem Programm zu Hans‘ 40. Bühnenjubiläum präsentiert. Das Programm bietet eine willkommene Auszeit mit himmlischer, aber auch rockiger Musik fernab des geordneten „Weihnachtswahnsinns“ (Stichworte: Lichterketten-Knäuel, Geschenkeliste, Einkaufsstress). Karten kosten 13,90 Euro; Tischreservierungen unter 03571 6066660.

