Hans die Geige rockt Das durchaus legendäre Ostrock- Pfingstwochenende im Alten Teichhaus in Ottendorf-Okrilla feiert Jubiläum. Und das mit etlichen Überraschungen.

Im vergangenen Mai geigte Hans Wintoch im Teichhaus (Foto) sozusagen die Eisheiligen weg. Diesmal wird richtig Sommer sein beim Teichhaus-Open-Air am Freitagabend. © Bernd Goldammer

So viel Geheimniskrämerei war noch nie vor einem Auftritt des wohl bekanntesten deutschen Rock-Geigers – „Hans die Geige“ – im Ottendorfer Alten Teichhaus. Aber diesmal ist es ja auch wirklich ein ganz besonderer Abend, der da am Freitag ansteht. Es ist immerhin ein Jubiläumskonzert. Zum zehnten Mal steigt das „Teichhaus-Open-Air“ am Pfingstwochenende. Bisher immer im Vorfeld der legendären Puhdys-Konzerte auf dem nahen Kamenzer Hutberg – und deshalb auch stets reichlich von Puhdys-Fans bevölkert, die in Ottendorf-Okrilla ihr langes Ostrock-Pfingst-Wochenende starteten. Die Puhdys haben sich bekanntlich von den Bühnen verabschiedet, aber „Hans die Geige“ – im bürgerlichen Leben Hans Wintoch – rockt noch immer mit seiner Geige die Bühnen. Und wird Freitagabend unterm großen Kastanienbaum im Biergarten des Alten Teichhauses eine Menge Überraschungen parat haben, verrät er schon mal. Ohne natürlich zu verraten, was er sich ausgedacht hat. Nur so viel: Es wird mindestens einen neuen Song der Platte geben, die derzeit im Studio in Arbeit ist. Auch ein neues Bühnenbild wird aufgebaut, samt neuer Lichtshow. „Zugleich sorgen wir zur fortgeschrittenen Stunde dafür, dass Geige, Bogen und Künstler an unerwartetem Ort auf ganz besondere Art und Weise zu hören und zu sehen sein werden. Weitere Specials vorbehalten“, verraten die Macher um Teichhauswirt Eckhart Proschmann. Und weil es ein Jubiläumskonzert ist, wird auch der Empfang der Besucher diesmal ganz besonders besonders sein: Ab 18 Uhr gibt’s für jeden Gast am Eingang nämlich ein Gläschen Sekt, bevor dann um 20.30 Uhr Hans Wintoch die Bühne entern wird.

Legendär ist das Pfingst-Open-Air im Teichhaus dabei nicht nur als quasi Familientreffen der Ostrock-Fan-Gemeinde, sondern auch als kulinarisches Event. Der Teichhaus-Wirt lässt sich dazu stets etwas Besonderes einfallen. Diesmal, so lässt er sich schon mal sozusagen in die Töpfe gucken, wird er seinen begehrten Mutz-Braten präsentieren. „Es lohnt sich also rundum“, sagt er schmunzelnd.

Teichhaus-Open-Air mit Hans die Geige am 2.Juni um 20.30 Uhr im „Alten Teichhaus“ in Ottendorf-Okrilla. Einlass ab 18 Uhr. Eintritt 15 Euro.

www.rockgeiger.com

