Hannes Jaenicke in der Eisarena In Weißwasser haben die Dreharbeiten zu einem Film über einen Eishockeytrainer begonnen. Der wird von Hannes Jaenicke gespielt.

Am Mittwoch haben die Dreharbeiten in der Eisarena Weißwasser begonnen. Mit dabei war auch der Schauspieler Hannes Jaenicke (2. v. r.). © Joachim Rehle

Weißwasser. Der Schauspieler Hannes Jaenicke hat schon Verbrecher und Detektive verkörpert. In seinem neuesten Film stellt er einen Eishockeytrainer dar.

Viel mehr ist über den Streifen, der seit Mittwoch dieser Woche in der Eisarena Weißwasser gedreht wird, noch nicht bekannt – außer vielleicht, dass der Film 2017 in Sat 1 laufen soll. Mehr will das Filmteam am Donnerstag bei einem Pressetermin bekannt geben. (szo)

