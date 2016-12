Hangrutsche für Spielplatz Das neue Gerät auf dem Platz an der Goethestraße wird auch von der Kita „Knirpsenland“ genutzt.

Nicht nur „Abhängen“ wie dieser kleine Steppke, sondern auch wieder rutschen können die Kinder auf dem Spielplatz Goethestraße. Denn hier gibt es jetzt eine neue große Hangrutsche. © Symbolbild/dpa

Da war kein Halten mehr, als Bürgermeister Markus Renner am Donnerstag offiziell den Startschuss für die Nutzung der neuen großen Hangrutsche auf dem Spielplatz Goethestraße gab. Die Kinder der nahe gelegenen Kita „Knirpsenland“ nahmen das neue Spielgerät sofort jubelnd in Beschlag und freuten sich über einen verspäteten Nikolausgruß – erklärte Stadtsprecher Philipp Maurer . „Es ist schön, dass wir den Spielplatz mit einer familienfreundlichen Rutsche komplettieren konnten“, so der Bürgermeister.

Vor Jahren musste an gleichem Standort die alte Hangrutsche mit dazugehörigem Holzturm abgebaut werden, da sie den hohen Ansprüchen an die Sicherheit nicht mehr gerecht wurde. Die nun neu installierte, 5 mal 2 Meter große Edelstahlbahn wurde von den Mitarbeitern des städtischen Bauhofs eigens für ihren neuen Standort aufgearbeitet. Die Materialkosten für den Aufbau (Beton, Fallschutzsand und Bodenplatte, Edelstahlrohr) betrugen ca. 500 Euro.

„Wenn die Temperaturen es zulassen, muss noch die Gummibodenplatte auf dem Podest aufgeklebt werden“, so Steffen Petrich, Leiter des Bauhofes. (SZ)

