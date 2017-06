Hang am Spitzstein bröckelt Weil Autofahrer gefährdet sind, lässt der Landkreis zum Schutz einen Zaun anbringen. Doch warum geht’s nicht weiter?

Die Hangsicherung am Spitzfelsen in Grunau ist nur mit Spezialgerät möglich. Das steht zurzeit still. Dafür gibt es einen einfachen Grund. © André Braun

Ein Verkehrsschild weist an der Kreisstraße in Grunau bereits darauf hin: „Achtung Steinschlag“. Immer wieder fallen kleinere und größere Gesteinsbrocken herab. Auf das Problem am sogenannten Spitzstein hatten die Niederstriegiser Ortschaftsräte hingewiesen. „Nun tut sich etwas“, freute sich der stellvertretende Vorsitzende Steffen Zaspel während der Sitzung am Dienstagabend. Es wird ein Steinschlagschutzzaun errichtet.

Allerdings stehen die Maschinen in dieser Woche still. Auch die Warnbaken und die Ampel sind beiseite geschoben worden. Doch das hat einen simplen Grund, wie Landkreissprecher André Kaiser auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers erklärt: „Vorige Woche wurde mit den Arbeiten begonnen. Derzeit sind diese unterbrochen, da die Abspann- und Tragseile den geologischen Erfordernissen entsprechend bestellt werden müssen.“ Auch dem Landratsamt Mittelsachsen war der Zustand am Spitzberg schon länger bekannt: „Im Rahmen der Streckenkontrolle werden die Felsböschungen mit in Augenschein genommen. Aufgrund von Felsabbrüchen wurde im vergangenen Jahr entlang der Kreisstraße eine Beräumung von losem Gestein durchgeführt.“ Dabei seien tiefgründige Auflockerungen festgestellt worden. „Eine geologische Gefährdungsbeurteilung ergab hieraus eine Steinfallgefährdung für die Kreisstraße“, so André Kaiser.

Bis Ende nächster Woche sollen die Arbeiten, die unter halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung ausgeführt werden, jedoch abgeschlossen sein. „Die Kosten betragen rund 30 000 Euro“, ergänzte der Landkreissprecher.

Die Ortschaftsräte sind zufrieden, dass sich des Problems angenommen wird. Denn während einer Ortsteilbegehung in Grunau war ihnen diese Stelle negativ aufgefallen. Sie hatten es ins Sitzungsprotokoll aufgenommen und dieses an Roßweins Bürgermeister Veit Linder (parteilos) weitergeleitet. Die Kommune ist, wie gezeigt, für dieses Areal nicht zuständig. Dass sich die Sache nun auf diese Weise erledigt, sei sehr zur Zufriedenheit aller Beteiligten, so Steffen Zaspel.

