Hanfpflanzen im Schrebergarten Jetzt hat der Pächter der Parzelle ein Ermittlungsverfahren an der Backe.

Hanfgärtnerei in einer Radebeuler Kleingartenanlage. © Symbolfoto/dpa

Polizisten wurden am Donnerstag Nachmittag gegen 17 Uhr zu einer Gartensparte an der Uferstraße gerufen. Dort hatten aufmerksame Gartenfreunde festgestellt, dass in einer Parzelle mehrere Hanfpflanzen gediehen. Die Beamten stellten zwölf Gewächse sicher. Gegen den 31-jährigen Gartenpächter wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

