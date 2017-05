Handyverbot etwas gelockert Die Schulkonferenz der Oberschule hat die geänderte Hausordnung beschlossen. Es geht um mehr als das Telefon.

Die Schüler wollen klare Regeln, die in der Hausordnung knapp formuliert sind. Das haben sie in einer der Partnerkonferenzen, an denen Schülerräte, Eltern und Lehrer teilnehmen, zum Ausdruck gebracht. Deshalb wurde seit Beginn des Schuljahres über Änderungen bei der Hausordnung gesprochen und über die Vorschläge diskutiert. Die Schulkonferenz hat nun die überarbeitete Hausordnung beschlossen. Wesentliche Änderungen sind der Umgang mit dem Handy und die Vorbereitung auf den Unterricht. Auf die Sucht- und Drogenprävention wird noch mehr Wert gelegt.

Während bisher das Handy vom Eintritt ins Schulgebäude bis zur Mittagspause und danach wieder ausgeschaltet wurde, dürfen die Schüler ab der siebten Klasse nun ihr Telefon auch in der Frühstückspause benutzen – aber nicht während des Essens. Wer im Unterricht sein Handy anschaltet und dabei erwischt wurde, ist bisher erst einmal ermahnt worden. Künftig soll das Gerät auf Wunsch der Schüler gleich eingezogen werden. Die Schüler haben sich an die eingeschränkte Handynutzung, die es seit 2014 gibt, so gewöhnt, dass es kaum zu Verstößen gekommen ist, so Schulleiterin Kerstin Wilde.

In der Hausordnung geht es um mehr als nur das Handy. „Ziel ist es, dass alle, die an der Schule lernen und arbeiten, sich gegenseitig achten und rücksichtsvoll miteinander umgehen. Nur so können wir erreichen, dass sich jeder in unserer Gemeinschaft wohl fühlt und mit Freude und Erfolg lehren und lernen kann“, heißt es in der Hausordnung. Dazu gehört auch die Vorbereitung auf den Unterricht. „Es soll verstärkt darauf geachtet werden, dass die Schüler fünf Minuten vor Unterrichtsbeginn arbeitsbereit ihren Platz einnehmen. Das heißt auch, dass der Lehrer pünktlich sein muss“, sagte Kerstin Wilde. Unterrichtsstoff soll kosequent nachgeholt werden, wenn Unterrichtsmittel fehlen oder Hausaufgaben nicht erledigt wurden. „Entsprechende Ordnungsmaßnahmen sollen ein einheitliches Handeln der Lehrer bei Verstößen sichern“, so Kerstin Wilde.

Zur Schulkonferenz wurde auch beschlossen, dass es im kommenden Schuljahr in den Klassen 7 und 8 wiederum keine Hauptschulgruppen mehr geben wird. Alle Schüler lernen in einem Klassenverband. Das gemeinsame Lernen habe dazu geführt, dass sich die Schüler, denen das Lernen schwerfällt, viel Mühe gegeben haben, ihre Leistungen an die der Mitschüler anzuschließen. (DA/je)

